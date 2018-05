Špinavé torzo? Nevadí, panenka bude krásná

Polička - „Moje panenky mají zajímavé příběhy, to byste koukala“, říká sběratelka panenek Eva Procházková. Část její sbírky, která celkem čítá více než pět stovek panenek, je nyní k vidění v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.

Panenky jsou její celoživotní záliba. „Když moje děti povyrostly, tak mě to lákalo víc. A hlavně mě baví, když najdu nějakou rozbitou, špinavou, takového chudáka. Dám ji celou do pořádku, dostane krásné šaty, které nechávám šít ze starých materiálů,“ vysvětluje sběratelka. Panenky nakupuje především na bleších trzích, burzách, na internetu a dvakrát ročně dostává balíček od kamarádky z Ameriky.

Její nejstarší kousky jsou z konce devatenáctého století. „Mám panenky z roku 1894 a 1895. Ty nejstarší se dají koupit na internetu. Nevím, kde je lidé berou, hodně se proto dívám do knížek, aby to nebyl falzifikát. To už trochu poznám, vím, co hledat a na co se dívat. Když panence chybí řasy nebo má olámané prsty, tak je to v pohodě,“ přibližuje Eva Procházková.

Na výstavě ale neuvidíte žádnou panenku, se kterou si vášnivá sběratelka hrála jako malá holka. „Nemám panenky ze svého dětství, o všechny jsem přišla, protože když mi bylo osm let, tak se od sestry narodila neteř a já jsem jí musela všechno předat,“ podotýká.

V expozici v Poličce návštěvníci uvidí i některé unikáty, se kterými si v minulosti hrály holčičky. Jedním takovým je určitě česká panenka Monelo, které jsou v Čechách možná jenom dvě. „Není uvedená v žádné literatuře. Zřejmě se vyráběla v nějaké rodinné manufaktuře. Panenka je úžasná, z bílého celuloidu a tělo má z kozinky,“ dodává Eva Procházková.

Panenky v její sbírce mají neuvěřitelné příběhy, z některých dokonce mrazí. „Ve Rváčově u Hlinska má pán na domě panenky pověšené za krk. Na celém domě jsou oběšené panenky, má je i uvnitř. Zaujalo mě to, když jsme jeli okolo. Má možná tisíce panenek, pozval mě dál, i když jsem to neměla asi dělat. Na stole má jen hlavy panenek na kůlech, všude svíčky, po zdech panenky na drátech. Měl tam ale kousky, které jsem sháněla roky. Za dva měsíce jsem uprosila manžela, aby tam se mnou znovu jel. Nabrala jsem hlavy panenek, co měl doma. Vzal si krabici a řekl, ať ukážu na tři panenky a vypadnu. Nebála jsem se, chtěla jsem panenky,“ vzpomíná sběratelka. Podle informací Deníku jde o chalupu Lubomíra Votavy, bývalého bodyguarda a poradce šéfa republikánů Miroslava Sládka.