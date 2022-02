„O opravě silnice se tady mluví roky, je to tankodrom,“ podotkl starosta Miloš Vrabec. Obec navíc získala dotaci na úpravu středu obce od hasičské zbrojnice až ke zdravotnímu středisku. Kraj počítá s opravou silnice od lihovaru ke středisku. „Nové chodníky budou od komunikace oddělené pásem zeleně. Bude to mnohem bezpečnější nejen pro školáky. Upravíme a rozšíříme parkování u nákupního střediska a autobusový záliv zastávky u bývalého kina,“ uvedl Vrabec. Obcí projedou denně tisíce aut. „Posun chodníků od silnice bude fajn. Když kolem projede kamion, s dětmi to někdy pěkně škubne,“ řekla Jana, maminka dvou školáků.

Obec s krajem připravují nyní výběrové řízení na dodavatele a na konci jara začne samotná rekonstrukce. V současné době obec řeší i to, zda bude průtah během oprav uzavřen, či nikoliv. „Snažíme se, aby šlo jen o omezení průjezdu a ne uzavírku,“ dodal starosta. Oprava má být hotová do konce letošního roku. Ještě letos vznikne i nové parkoviště v zadním dvoře základní školy vedle tenisového kurtu. „Když je pohřeb, tak se u školy a hřbitova nedá zaparkovat ani projet. Nové parkoviště by mělo hodně pomoci, je to první část úpravy středu obce. Doděláváme projekt na celý střed, abychom zlepšili průjezdnost, parkování,“ uzavřel Vrabec. Doufá, že obec získá dotaci od Pardubického kraje z Programu obnovy venkova.