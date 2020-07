Plánovaná „spalovna“ pneumatik v Pohodlí u Litomyšle vyděsila před rokem obyvatele regionu. Strach o životní prostředí vyvolal petici, kterou podepsaly stovky lidí. Speciální fabrika na likvidaci starých pneumatik měla spustit zkušební provoz letos v září. Nyní se zdá, že je projekt u ledu.

Zbývá pár dní

Investoři z brněnské firmy Lamione SE přitom už vloni usilovali o stavební povolení. Dál ale zřejmě nedošli. „Stavební úřad v Litomyšli rozhodl, že od investora chce doložit další podklady pro své rozhodování a mimo jiné po nich chtěl výsledek zjišťovacího řízení. To znamená, jestli by projekt, jak je navržený, měl absolvovat velkou EIA. Dostali termín v květnu, ale požádali před vypršením o prodloužení termínu kvůli pandemii koronaviru. Termín pro doložení všech věcí je posunutý zhruba na polovinu července,“ sdělil starosta Čisté Petr Dřínovský.

Lidé v obci a okolí žijí v nejistotě, jestli „spalovna“ bude, nebo ne. Komunikace s firmou z Brna vázne. „Opakovaně jsem jim nabízel, jestli nechtějí přispět do našeho zpravodaje vysvětlením nebo nějakým článkem. Ze začátku mi odpověděli, že na všem pracují. Následně se už vůbec neozvali. Ještě nás pozvali do Širokého Dolu do Flídrovy fabriky na ukázku, jak by měly vypadat turbíny, které měly být součástí technologie na Pohodlí,“ podotkl Dřínovský.

Od té doby ale už jen čeká a doufá, že na výstavbu areálu termické depolymerizace starých pneumatik nedojde. O tom, jestli investor něco připravuje, nemá žádné informace. „Pokud by bylo zahájeno zjišťovací řízení, tak my jako obec bychom se o tom určitě dozvěděli. Dosud jsme nic nezaznamenali. Trochu doufám, že žádné řízení nezahájili,“ řekl starosta Čisté.

Investor Rajmund Pavla z firmy Lamione SE vloni lidem ochotně vysvětloval, že technologie nebude obtěžovat obyvatele obcí hlukem ani zápachem. „Zařízení je velké jako čtyři lodní kontejnery. V turbínách budeme spalovat plyn, takže pro okolí je to něco jako větší kotelna,“ ujišťoval Pavla obyvatele Čisté.

Žádné informace

Nyní je však na informace skoupý. Odmítá sdělit, v jaké fázi je příprava projektu za 100 milionů korun. „Příslušné orgány to musí veřejnosti včas oznámit, od toho máme státní správu a zákony. Informace, které jsem dával médiím, skončily ve stavu, že z nich byly poplašné zprávy. Rozhodl jsem se, že nebudu poskytovat žádné informace, protože se obávám, že jejich interpretace není správná. Řešíme to podle zákona. Jak to dopadne, nevím, je to v rukou úřadů,“ reagoval na dotaz Rajmund Pavla.

Lidé na Litomyšlsku tak doufají, že investor za několik dní požadované podklady úřadu v Litomyšli nedodá a tím kauza skončí. „Doufám, že si to rozmysleli. Nás to stálo hodně času, energie a těším se na den, kdy prováhají dodání materiálů a my budeme moci celý šanon zaklapnout a brát to jako dílčí vítězství. Mezitím jsme intenzivně makali na novém územním plánu, který jsme schválili a nabyl před měsícem platnosti. Pokud by chtěli podobný projekt na Pohodlí znovu začínat, tak už to není možné. Máme tam regulativa, která znemožní takovou další věc vymýšlet,“ vysvětlil Dřínovský.

V areálu na Pohodlí chtěla firma Lamione SE zpracovat ročně osm tisíc tun starých pneumatik. Nákladní auta sem měla svážet pneumatikovou drť z celé republiky. Výsledkem zpracování měl být pyrolýzní olej, který se využívá v chemii jako zdroj látek nebo se přidává do ropy k výrobě benzínu a speciálních paliv.

Podobná technologie vzniká ve Velkých Pavlovicích. Tady je spuštění referenčního provozu v plánu na konec roku. „Odmítavým přístupem k vyspělému využití těchto odpadů prostřednictvím depolymerace budeme i nadále odsouzeni zahrabávat a schovávat tento odpad pod zem nebo spalovat a nechávat řešení dalším generacím. Skládkování bude razantně zdraženo, nebo bude omezeno, či zakázáno pro energeticky potentní materiály, ale co s nimi dál,“ sdělil jednatel firmy Enress Jaroslav Pátek.