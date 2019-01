Moravská Třebová – V Sušicích se v sobotu uskutečnila tradiční Pejskiáda. Akci pořádal Dům dětí a mládeže Maják, agility klub a Zdravé město Moravská Třebová ve spolupráci s dobrovolnými hasiči ze Sušic .

Ani deštivé počasí neodradilo statečné pejskaře a diváky, kteří se přišli nejen pobavit, ale hlavně podpořit psí útulek ve Vendolí. Krmivo pro psy bylo totiž startovným a také vstupným na akci. Přítomní a jejich psí svěřenci se tak mohli přihlásit do soutěže psí krásy, kterou hodnotili diváci nebo si společně prověřit zdatnost v překážkové dráze. Podle libosti.

Pro diváky byla nejkrásnějším psem Pejskiády zvolená fena border kolie Egy Adély Štouračové. V kategorii nejkrásnější pár – dítě a pes získala od diváků nejvíce hlasů Věra Přikrylová s kavalírkou Niky, která zvítězila také v překážkové dráze v kategorii do deseti let. Agáta Muselíková s parson terierkou Amy vyhrála kategorii jedenáct až patnáct let. Nejlepší závodnicí v kategorii mládež a dospělí se stala Pavla Řezníčková s fenkou maďarského ohaře Camelií.

Nejmladším účastníkem Pejskiády byla Vendulka Puflerová. Dvouapůlletá holčička soutěžila se zlatým retrívrem Baronem. A nejstarším psím závodníkem byla dvanáctiletá fenka pudla Bea manželů Klempových. O doprovodný program se postarali se svými ukázkami z výcviku psů kynologové z Jaroměřic a členové třebovského Agility klubu. Na akci se rovněž představili mladí chovatelé králíků, fretek a program byl zakončený jízdou na koni.

Pořadatelé děkují všem, kteří se podíleli na organizaci Pejskiády, veřejnosti za materiální a Kynologickému klubu Jaroměřice za finanční pomoc pro útulek, Lence Gregorové za „božské dorty" pro vítěze a veterinárnímu lékaři Ivu Švecovi za dozor.

