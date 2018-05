Soutěž ve vyprošťování z aut

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 15 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci Administrativní pracovník. Požadované vzdělání: nižší střední. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Administrativní pracovník , Preferujete kancelářskou práci v čistotě a pohodlí? Chcete se stále učit něco nového? Staňte se součástí našeho pracovního týmu a ukažte, jaké jsou vaše znalosti IT a komunikační dovednosti. , , Očekáváme od Vás: , Proaktivní přístup, skvělou výřečnost, loajalitu, zodpovědnost, spolehlivost, dobré znalost IT, skenování, email a pokročilou znalost MS OFFICE – Excel., , Nabízíme Vám : , Smlouvu na dobu neurčitou, stálý měsíční plat 15.000 + odměny za dobře odvedenou práci., , Co bude náplní Vaší práce? , Kontrola správnosti smlouvy, zpracování a skenování smlouvy, zadání do informačního systému, telefonická verifikace smlouvy, retenční nabídka po telefonu, vytváření provizních reportů a kontrola vyúčtování včetně zaúčtovaných plateb. , , V případě zájmu zasílejte své životopisy na personalni@rodinna-energie.cz. Pracoviště: Rodinná energie a.s., Na Lánech, č.p. 764, 570 01 Litomyšl. Informace: Lukáš Pešek, +420 777 486 951.