Přijít si užít příjemné odpoledne s přáteli, pokochat se nazdobeným okolím, nasát vánoční atmosféru, a ještě pomoci těm, kteří to potřebují. To je hlavní motto Sousedského setkání u Langerovy vily ve Svitavách. "Na místě mohli lidé přispívat do kasiček dobrovolným příspěvkem, za který dostali linecké cukroví, teplý punč, dobrou kávu nebo rukodělné výrobky klientů charity. Velký úspěch měl vánoční hrníček," uvedla mluvčí Svitav Kateřina Kotasová.