Historická vila Klára byla vloni velkým tématem v komunálních volbách v Litomyšli. Rok po volbách je vila znovu na prodej a zájem o ni mají hned tři podnikatelé z Litomyšlska. Škola, rehabilitace nebo soukromá klinika? Jasno o dalším osudu Kláry bude příští rok na jaře.

Vila Klára v Litomyšli je od roku 2018 prázdná. Čeká na nový příběh. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Už podruhé nabídli radní v Litomyšli vilu Klára, kde sídlila léčebna dlouhodobě nemocných, k prodeji. Inzerát se objevil díky spolupráci s profesionální agenturou na realitních webech v celé republice a zastupitelé doufali, že o historickou budovu bude mela.

„Udělali jsme opravdu velkou kampaň, inzerovali jsme prodej vily na celostátních webech. Všechny zveřejněné inzeráty měly přes tisíc zhlédnutí. Kampaň běžela od dubna do května i na sociálních sítích. Reklama na Facebooku měla přes 127 tisíc zobrazení a 638 lidí se pomocí reklamy prokliklo na speciální web Klára na prodej. Přesto všechno se přihlásilo jen pět zájemců z regionu,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Podle něho není vila zajímavá pro investory z republiky, ale pouze pro regionální, kteří mají k objektu jistý osobní vztah. Z pěti zájemců však dva radní vyřadili, protože nesplnili podmínky. „Nešlo o tak vážné zájemce a nebyly za nimi ani jasné finance,“ dodal Brýdl.

Vila Klára v Litomyšli byla postavena v roce 1895. V roce 1929 byla předána jako Domov svaté Kláry do správy řádu sv. Karla Boromejského. V roce 1949 se budova stala státním majetkem. Oddělení pro dlouhodobě nemocné zde vzniklo k 1. lednu 1974. Ve vile na zámeckém návrší sídlila až do roku 2018 léčebna dlouhodobě nemocných. Od té doby je budova prázdná. Město ji odkoupilo od Pardubického kraje za pět milionů korun a v roce 2021 ji nabídlo k prodeji, a to za minimální cenu šest milionů. Zájemci byli dva, ale zastupitelé nakonec nezvedli ruku ani pro luxusní hotel, ani pro komunitní centrum.

Zatímco při prvním prodeji vily město požadovalo alespoň šest milionů korun, nyní nebyly finance jasně dané. Všichni tři zájemci však za historickou vilu Klára nabízejí okolo sedmi, osmi milionů korun.

Vila Klára v Litomyšli je od roku 2018 prázdná. Čeká na nový příběh.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Společnost AGM Holding Arnošta Maiwalda z Benátek u Litomyšle připravila projekt společně se soukromou školou Školamyšl. Ve vile chtějí vybudovat nové centrum vzdělávání a sociálních služeb. „Plánují zřízení střední školy, dětské skupiny, kavárny a edukačního centra spojeného s galerií. V podkroví by rádi udělali ubytování,“ přiblížil jeden z návrhů starosta.

Zájem o vilu Klára má i podnikatel Šimon Vašátko, kterému patří v Litomyšli firma Tramon. „Předložil návrh na vybudování Zdravotní kliniky Klára. V objektu chce veřejnosti nabídnout nadstandardní soukromou poradenskou a rehabilitační lékařskou péči, spojenou s ubytováním v podkroví budovy,“ doplnila mluvčí města Petra Jiráňová.

Podruhé se o vilu Klára uchází sourozenci Miroslava a Martin Kubíkovi z Litomyšle. Ti chtěli vloni vilu koupit pro luxusní kongresový hotel s wellness a pivními lázněmi. Tentokrát je jejich projekt skromnější. „Týká se pouze vily, ale navazuje na jejich původní projekt. Kláru by chtěli opravit na ubytování a v přízemí vytvořit rehabilitační centrum,“ podotkl Brýdl.

Vloni nabízeli Kubíkovi za vilu přes jedenáct milionů korun. Poté, co zastupitelé nezvedli ruku ani pro jeden záměr, neskrývali zklamání. „Investovali jsme do projektu hodně energie, času, invence, peněz a uvěřili jsme, že to město myslí vážně,“ řekl tehdy po jednání zastupitelů Martin Kubík. Zvažoval, jestli bude mít o vilu ještě zájem. Hned vedle jeho firmě však patří velký areál, takže by mohl oba objekty propojit.

Město koupilo Kláru od Pardubického kraje za pět milionů korun. Nyní za objekt z 19. století může dostat okolo osmi milionů korun. Rekonstrukce však vyjde několikanásobně dráž. „Všichni tři zájemci odhadují investici do oprav okolo 100 milionů korun. Jako město jsme nenašli pro Kláru žádné potřebné využití. Soukromník ji dokáže opravit lépe a rychleji,“ uzavřel Brýdl. Hlavním kritériem tak pro město nejsou peníze, ale nové využití Kláry. „Peníze jsou až na druhém místě. Zájemci naplňují naše představy. Bude to zajímavé hlasování,“ ujistil místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Všichni tři zájemci nyní mají vypracovat podrobnější studie a konkrétní vize, co by chtěli ve vile Klára vybudovat. O prodeji by měli zastupitelé hlasovat příští rok na jaře, a to zřejmě v březnu nebo v dubnu.