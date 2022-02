První dodávka s humanitární pomocí z Divadelního klubu a centra Pontopolis v Poličce odjela v neděli na Ukrajinu. Cílem bylo ukrajinské město Berehovo, kam dorazilo několik tisíc uprchlíků, a to hlavně z Kyjeva. Další auta pojedou v týdnu, humanitární sbírka v Poličce pokračuje.

Spacáky, deky a léky nosili lidé také do Nového kostela v Litomyšli. „Lidé překvapili štědrostí a snášeli spacáky, karimatky, přikrývky, léky v takovém množství, že jsme to jen stěží roztřídili,“ uvedl kazatel Daniel Kvasnička. V sobotu v noci tak vyjelo pět plně naložených dodávek na hranice Ukrajiny.

První Ukrajinci přijeli do regionu



Nadační fond manželů Pokorných odstartoval v Litomyšli sbírku věcí pro maminky s dětmi i pro muže v první linii na Ukrajině. Sběrné místo vzniklo ve vinotéce U Mydláře. Lidé mohou nosit věci každý den od 8 do 17 hodin. Potřeba jsou hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, lůžkoviny, matrace, dětské pleny, prací potřeby. Na Ukrajinu zamíří zdravotnické potřeby, jako jsou obinadla, lékárničky, tlakové obvazy, náplasti nebo zdravotnické brašny. Nadační fond už do Česka dostal tři matky s pěti dětmi a další asi dvě desítky lidí z Ukrajiny. Lidé z Litomyšlska nabízí nejen potřeby pro děti, ale také ubytování.

Jevíčko pomáhá přátelům z ukrajinských Koritňan

Radní Jevíčka v sobotu schválili pomoc pro Ukrajinu. „Na základě jednání jsme nabídli finanční pomoc naší partnerské obci Koritňany do výše 70 tisíc korun,“ uvedl starosta Jevíčka Dušan Pávek. Přátelé z Ukrajiny navíc prosí o pomoc se sháněním některých důležitých věcí.

„Ty bezpochyby pomohou zajistit ochranu místních obyvatel,“ dodal Pávek. Lidé z Koritňan potřebují aktuálně termokameru, dron s kamerou, powerbanky, camel bag nebo vodní filtr. Potřeby pro Ukrajinu je možné nosit na radnici v Jevíčku. Město následně zajistí odvoz.