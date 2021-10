Program oslav začíná v 10 hodin v sokolovně. Lidé si vyzkouší cvičení na hrazdě, bradlech, žíněnkách nebo šplh na tyči. V 19 hodin se uskuteční slavnostní večer. Vystoupí skupina hudebníka Petra Jiříčka. Činovníci převezmou ocenění a sokolové připnou pamětní stuhu k sokolskému praporu. V místním regionálním muzeu se koná výstava k výročí újezdského sokola. Otevřena bude každou neděli až do 28. října, vždy od 14 do 17 hodin. Muzeum je možné navštívit i tuto sobotu.

Sokolové v Dolním Újezdu slaví v sobotu 110 let od založení místní jednoty.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.