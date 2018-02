Šok pro muslima v Litomyšli: ženy v bazénu a v bikinách

Litomyšl – Na zimním stadionu krouží děti, pár mladíků stojí na bruslích poněkud nejistě a drží se mantinelu. Brusle obul Usama Farooq podruhé v životě, navíc je mu zima. Z rodného Pákistánu totiž sníh a led nezná. „Když zimní sporty, tak raději lyže, kde se můžu opřít o hůlky,“ tvrdí Usama.

Třiadvacetiletý Pákistánec přicestoval do Litomyšle z Islámábádu v rámci projektu Edison, do kterého se zapojila základní škola T. G. Masaryka. Usama bydlí společně s Turkem Sadettim Burakem v rodině Soni Neu-gebauerové. A není to poprvé, kdy doma ubytovala muslimy. Problém s tím rozhodně nemá. „Mohli jsme si studenty vybrat, ale bylo mi to jedno. Mám chlapce z Turecka a Pákistánu, o které moc zájem nebyl.



Muslimové, no a? Vůbec nedám na ten dnešní poplašenej národ ohledně terorismu a imigrantů. Jsou to vzdělaní studenti z movitějších rodin,“ říká Soňa Neugebauerová. Přiznává, že jejich sousedi mladíky pozorují, ale nic nenamítají.



Usama se drží mantinelu, evidentně je mu zima. „Pro mě je tu velká zima, doma jsem zvyklý na horko. Pákistán je obrovská země, kde jsou i velké rozdíly v teplotách, na jedné části máme plus 30 a na druhé minus 30,“ vysvětluje mladík. Na ledě stojí podruhé v životě, a i když se to nezdá, bruslení se mu líbí. „Máme taky stadion, ale ještě jsem tam nikdy nebyl. Láká mě hokej, ten bych chtěl zkusit. Až se vrátím domů, půjdu na to,“ dodává Usama. Motivovaný je i zimní olympiádou, kterou sleduje v televizi. „Líbí se mi skoky na lyžích. Pákistán nemá sice v Koreji moc reprezentantů, ale třeba taky dovezou medaili,“ věří svým krajanům.



NA VYSOKÉ NOZE

Do Čech přijel mladý Pákistánec díky svému kamarádovi, který tady byl před měsícem a vrátil se nadšený. Budoucí „ajťák“ Usama srovnává Litomyšl s hlavním městem Islámábádem. Desetitisícové město vychází z jeho porovnání s dvoumilionovým velmi dobře. „Překvapili mě místní lidé, jsou přátelští a disciplinovaní. Zaujalo mne, že i tak malé město, jako je Litomyšl, má vysokou životní úroveň. To máme jen ve velkých městech,“ přibližuje Usama.



Malý šok ale zažil hned v pondělí v plaveckém bazénu, kam vyrazil s rodinou Soni Neugebauerové. „Vzala jsem kluky na bazén, kde viděli těhotnou ženu v bikinách. To byli trochu v šoku,“ podotýká Soňa. Usama ale dodává, že už si zvyká. „U nás není možné, aby se najednou v jednom bazénu koupali muži i ženy, musíme odděleně. I plavky nosíme jiné. Muži kraťasy a ženy určitě ne bikiny, chodí více zahalené. Musím ale říci, že jsem moderní student a snažím se cestovat, tak už nejsem tolik šokovaný,“ směje se Usama.



V Litomyšli přičichli i k tradiční české kuchyni. U Soni ochutnali svíčkovou s knedlíky. „Turek je věřící, ale ne tak ortodoxně. Sní vše, co dám na stůl. Usama je muslim, ale myslím, že už v Čechách taky alkohol ochutnal. Jí hodně rýži a ráno chce vždy udělat vajíčka,“ dodává Soňa.



Usama se Sadettim přijeli do Litomyšle v rámci programu Edison s dalšími šesti studenty z různých zemí. Celý týden seznamovali žáky v ZŠ T. G. Masaryka se svými zeměmi.