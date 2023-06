/ROZHOVOR, FOTO, VIDEO/ Poprvé v historii festival Smetanova Litomyšl opustí nádvoří zámku. Pořadatelé původně zvažovali stavbu nafukovací haly, nakonec však na Festivalovou halu proměnili zimní stadion. Jak velká výzva to byla, vysvětluje v rozhovoru ředitel festivalu Jan Pikna.

Festivalová hala Smetanovy Litomyšle. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková

"Byla to velká výzva, protože to bylo naprosto nečekané. Opravy zámku se chystají roky a byl dopředu připravený nějaký harmonogram stavby. V něm se počítalo s festivalem," řekl v rozhovoru pro Deník Jan Pikna.

Smetanova Litomyšl se poprvé stěhuje ze zámku na zimní stadion.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Jaký byl původní záměr?

Bylo naplánované, že vždy před festivalem skončí nějaká etapa, práce se přeruší a pak budou pokračovat. Na začátku ledna bylo zrušeno výběrové řízení na dodavatele stavby a opravy, že se neuskuteční. V tu dobu jsme se zaradovali, že zámek budeme mít. Přidali jsme opery, galakoncert jsme vyměnili za dvě operní představení. Krása. Jenže uběhlo čtrnáct dní a všechno se zase změnilo. Najednou, že rekonstrukce zámku bude, ale ještě intenzivnější a práce se nebudou moci na dobu festivalu přerušit. Definitivně jsme se to dozvěděli 25. ledna. Už týden předtím jsme to tušili a řešili, jak to vyřešíme.

Měli jste více variant?

Jedna z variant byla, že postavíme někde mega nafukovací halu, velké šapitó nebo něco takového. Ale pak jsme si říkali, že bychom nahradili sice koncertní prostor, ale my potřebujeme spoustu dalších pro zázemí, šatny, VIP… Takže jsme od toho upustili a pokorně jsme se vrátili do litomyšlských staveb. První na řadě byla zimní hala, která je prostorově ideální. Vejde se sem celá kapacita zámeckého nádvoří. Nemuseli jsme tak dělat změnu v kapacitě ani rozložení. Využijeme hokejové šatny a vedle je sportovní hala, kterou můžeme použít pro šatnu orchestru. Je tady i parkoviště, kde můžeme postavit stan pro VIP zónu.

Zimák se promění ve Festivalovou halu. Smetanova Litomyšl letos opustí zámek

Jak dlouho trvalo vymyslet jak zimní stadion proměnit v koncertní halu? Schovat střídačky, mantinely…

Na začátku to byl šok, ale jsme zvyklí se prát se vším. Rozhodnutí, že to tady uděláme, trvalo týden. Pak jsme už pracovali na vizualizacích a jak by to mohlo vypadat. Zajišťovali jsme dodavatele, protože všichni budou jiní než na zámeckém nádvoří, kde máme vlastní soupravu zastřešení. Hrozně jsme pospíchali, protože jsme v období letních festivalů, kdy je všechna technika venku. Během únoru jsme prakticky měli všechno připravené a jen ladíme design. A je to samozřejmě dražší než vybavení nádvoří, takže jsme sháněli i další peníze.

Jak bude na zimním stadionu znít vážná hudba? Je tady dobrá akustika pro tyto pořady?

Akustika je tady dobrá, což je pro nás důležité. Ale vše se ukáže teprve ve chvíli, kdy tady bude vše postavené, očalouněné a pověšené závěsy. Základ je, že to není běžná hala s plechovými střechami, jak to bývá. Střecha je z dřevěných podhledů a boky jsou zakryté pohltivým heraklitem, takže tlumí ozvěnu. Pokud se to látkami hodně zatlumí, tak bychom něco museli akusticky přizvučovat.

Festival Smetanova Litomyšl se ze zámku přestěhuje do haly a na plovárnu

Poznají diváci hned na první pohled, že jsou na zimním stadionu?

Uděláme všechno pro to, aby to nepoznali. Veškerou hokejovou techniku zakryjeme látkami. Bude to spíše vypadat jako koncertní sál i možná díky tomu stropu trochu jako Fórum Karlín.

Co bylo na „přestavbě“ zimáku nejnáročnější?

Je to rychlejší než na zámku. Firmy jsou zvyklé to stavět přes noc. My to děláme delší dobu, stadion na to není připravený jako jiná multifunkční hala. Vybavujeme to poprvé, proto jsme začínali dříve než normálně.

Zdroj: Deník/ Iveta Nádvorníková

Když se koná festival na zimním stadionu, bude uvolněnější dress code?

Ne, nechodí se na zimní stadion ale do Festivalové haly. Jako každý pořádný festival v Salzburgu a jinde má svůj festspielhaus, tak my letos taky.

Oprava zámku v Litomyšli začala. Omezení pocítí turisté, svatebčané i Smetanka

Festivalovou halu vyzdobí i umělecká díla. Jaká návštěvníci festivalu uvidí?

Chtěli jsme halu udělat útulnou, příjemnou, hezkou, ale zároveň jsme sem chtěli přinést věci, které diváka překvapí. Očalounili jsme sedačky, takže sezení bude pohodlnější než na zámku. Podařilo se nám také z galerie Zdeňka Sklenáře zapůjčit obraz Jiřího Davida Apoteóza. To je taková Davidova reakce na Apoteózu Alfonse Muchy, který ve Slovanské epopeji ztvárnil poctu slovanství. Jiří David se tomu trochu vysmívá a dává tomu dnešní pohled na tehdejší dobu. Pěkně se nám to spojí s tématem, které letos máme, a to Belle Époque. Mucha je jedním z čelních představitelů toho období. Apoteóza Davida připomíná Muchu a slovanství ale z dnešního pohledu. A aby ten soubor byl správný, tak tady budou i tři originály Alfonse Muchy.

Odrazila se změna místa konání na zájmu o vstupenky na festival?

Musím říci, že zájem o vstupenky je letos nižší. A teď je otázka, z jakého to je důvodu. Může to být halou, může to být tím, že lidé šetří. A taky to může být pocovidový syndrom, kdy se lidé naučili trávit čas úplně jinak.