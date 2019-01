Svitavy – Lidé se v pondělí sešli v pořadí již u druhého kulatého stolu. Tentokrát se zaměřili na téma sociálních služeb.

Ve svitavské Fabrice se představili zástupci všech organizací, sdružení a klubů, které mají ve městě nebo blízkém okolí v této oblasti zastoupení.

Seznámit se s tím, jaké sociální služby se ve Svitavách nabízejí, přišlo zhruba čtyřicet posluchačů. Ve městě je celkem dvacet osm různých organizací, sdružení a klubů. „Město nabízí občanům širokou škálu sociálních služeb. Snažíme se aktivity podporovat ať už bezplatnou výpůjčkou prostor, kde jsou služby provozovány, tak i finančně. Ročně na ně město vynakládá zhruba šest milionů korun,“ uvedl starosta David Šimek.

Široká nabídka sociálních služeb

Představitelé zařízení uvedli, jaké jsou jejich cíle a poslání, jaké služby nabízejí. Přítomní se tak dozvěděli, že ve Svitavách funguje nejen poradna pro občanská a lidská práva, společnost pro postižené děti, ale i svaz neslyšících. Řadu let působí ve městě také nízkoprahový klub Díra pro děti od jedenácti do třiadvaceti let. „Naše služby jsou založené na důvěře mezi pracovníkem a dítětem. Cokoliv nám dítě řekne, zůstane mezi námi,“ uvedl Pavel Padyásek. Mládež se chodí do Díry nejen svěřit, ale také si zahrát fotbálek s vrstevníky a zasurfovat po internetu.

Třiatřicet let pracuje ve Svitavách Klub pro seniory. „Máme ve Svitavách dlouhou tradici. Zajišťujeme pro seniory kulturní akce, společenská setkání, kulinářské soutěže a jiné činnosti. Máme už sto deset členů,“ sdělila Božena Hrušková. Klubovna této generace je v současné době ve Fabrice.

Neméně zajímavý je Klus, nebo–li Klub lidí usilujících o střízlivost. „Zabýváme se skupinovou psychoterapií klientů, kteří se vrátili z protialkoholních léčeben, a psychoterapií klientů s psychickým onemocněním, s depresemi, sociálními fobiemi. Učíme je zapojit se do společnosti a využívat jejich volný čas,“ vysvětlila Dana Vítová. I tito lidé mají koníčky. Příští měsíc budou vystavovat svá díla a fotografie ve Svitavské nemocnici. Velké představování nepotřebovala svitavská charita, Domov na rozcestí ani mateřské centrum Krůček a azylový dům pro muže nebo matky s dětmi nebo Dům na půl cesty v Květné. Tato i mnohá jiná zařízení jsou mezi obyvateli města hodně známá.

Nastane útlum?

Obyvatelé Svitav přišli do Fabriky, aby zjistili, jaké služby v oblasti sociální péče ve městě dostanou. „Myslím si, že kulatý stůl na téma sociálních služeb byl pro všechny velice zajímavý. Lidé měli jedinečnou příležitost komplexně si vyslechnout, co všechno město Svitavy nabízí,“ řekla Lenka Jurenová. Našli se mezi nimi i takoví, kteří by rádi v této oblasti pracovali. „Sociální služby mají zelenou. Zajímá mne, jaké služby se ve městě poskytují a také to, jestli my, co máme rekvalifikační kurz v oboru, máme možnost získat pracovní uplatnění,“ řekla Jana Soldánová.

Ve městě budou brzy zastoupeny všechny služby. Koncem roku by měl být dokončený domov pro seniory. „V roce 2012 už nám v rámci sociálních služeb nebude ve Svitavách chybět vůbec nic. Zřejmě pak budeme muset zvažovat, které služby utlumíme a které budeme nadále provozovat,“ dodala Šárka Řehořová, vedoucí sociálního odboru svitavské radnice.