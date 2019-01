Polička – Když se půjdete podívat do polí za průmyslovou zónu, najdete tam nádherné místo klidu a pohody, vzrostlé břízy, lavičku a před nimi díru v zemi. Co tu stálo?

Svatý Antonín takto vypadal ještě předtím, než byl odeslán restaurátorům. V říjnu mu město najde nové místo. | Foto: Daniel Bartoš

Co se sochou sv. Antonína?

Socha sv. Antonína Paduánského pochází ze sedmdesátých let osmnáctého století. Do těchto chvil stála na odlehlém místě v polích za průmyslovou zónou.



Vedení města Polička má na stole aktuálně dvě varianty, kam by mohlo po opravě sochu umístit. První z nich nabízí lokalitu deset metrů nad cestou za původním místem památníku. Ve druhém případě se zvažuje vybudování nového koutu v zahrádkářské osadě Višňovka, kde by mohla být lidem přístupnější.

Ještě nedávno více jak dvě stě stará socha svatého Antonína Paduánského, jež se pro některé obyvatelé města stala společně s výše popsaným oázou klidu.

Klidný a poetický kout kousek za městem je na následující měsíce minulostí. Důvodem je výstavba nového průmyslového komplexu firmy Milacron. Ten sice přinese stovky nových pracovních míst, nové příležitosti a prosperitu pro město. Kvůli nové fabrice však musí zmizet právě prastarý památník.

Některým lidem se rozhodnutí města o přesunutí někdejší církevní pamětihodnosti nelíbí. „Je sice pěkné, že ve městě buduje staronový investor, ale nechápu, proč se zrovna město zachovalo tak, že kvůli tomu přemístí i sochu, která tu je po staletí," řekl rozzlobeně Lukáš Volf z Poličky, jenž žije na nedaleké ulici Terezy Novákové.

A není sám, koho mrzí, že památka, která měla po řádky let své místo ustoupí vybudování největší výrobní hale ve městě. „Dalo se tu příjemně sednout, spousta lidí sem chodí i na procházky směrem k lesu. Bylo to klidné zákoutí nedaleko města. Nejsem si jistá, jestli bylo tak důležité, aby socha ustoupila nové továrně. Průmysl je důležitý, ale ne na úkor starobylostí. Je mi líto, že takové věci mizí," vyprávěla smutným tónem Ivana Kašparová. Nedaleko areálu vlastní s manželem chatku.

Reakce občanů města jsou zatím různorodé. Někteří jsou s přemístěním sochy srozumění a kvitují, že ve městě přibudou nová pracovní místa. Jiní přijímají stěhování svatého Antonína chladně. Pak tu jsou lidé, kterým se nelíbí, že fabrika musí stát právě na místě sousoší. „Zajímá mě, proč se město na přesun sochy nezeptalo obyvatel v referendu," dodal naštvaně Lukáš Volf.

Starosta Poličky Jaroslav Martinů však kontruje tím, že pro město byl příchod firmy Milacron důležitým krokem pro rozvoj obce i snížení nezaměstnanosti. „Samozřejmě jsem se názorů podobného typu obával, ale sám jsem žádný takový nezaznamenal. Ujišťuji, že jsme postupovali s maximální péčí a zodpovědností," uvedl starosta města Jaroslav Martinů.

Podle něj nebylo rozhodování jednoduché. Město muselo v souvislosti s přechodem firmy Milacron z Bořin do Poličky vyřešit také spoustu dalších zásadních opatření.

Socha sv. Antonína sice zmizí ze svého místa, obyvatelé o ní však nepřijdou. Město se totiž rozhodlo v rámci jejího přesunu nechat sochu restaurovat a poté ji vybrat nové místo. „Máme dvě varianty, kam sochu Antoníčka po její opravě umístit. Považuji za správné, abychom výběr lokality ještě probrali s místním farářem panem Brhelem. Chci slyšet i jeho názor," dodal starosta Jaroslav Martinů.

První varianta nabízí umístění sochy deset metrů za cestu nedaleko od původní lokality, druhá nabízí možnost její přesun blíž zahrádkářské kolonii Višňovka. „Je to frekventovanější místo a byla by lidem přístupnější," mínil Jaroslav Martinů.

Socha svatého Antonína je momentálně v rukou svitavského restaurátora Daniela Bartoše. Nejpozději v říjnu bude její oprava hotová a poté bude přemístěná do nové lokality. Restaurování památníku ze sedmdesátých let osmnáctého století vyjde město na padesát tisíc korun.