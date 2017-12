Socha Nejedlého v Litomyšli zůstane

Litomyšl – Město neodstraní sochu komunistického ministra Zdeňka Nejedlého. Pomocí umělecké intervence má být ale upraven prostor kolem ní.

Oprátka, která se objevila na krku sochy.Foto: Deník/Petr Šilar

K tomuto rozhodnutí dospěla komise, která měla za úkol rozhodnout, jak naložit se sochou, která připomíná komunistický režim.



Komise vznikla v dubnu a je složena z několika politiků, kulturních pracovníků a učitelů. „Dlouhodobě jsme měli pocit, že bychom měli generaci, která byla perzekvována něco málo vrátit. Hledali jsme řešení kromě desky, která tam je,“ sdělil starosta Litomyšle Radomil Kašpar.

„V okolí může vzniknout umělecké dílo připomínající zločinnost komunistického režimu, které by bylo protipólem monumentální soše,“ vysvětlil Kašpar.



V nejbližší době tak bude vypsána soutěž na návrhy, které vyřeší okolí sochy, která se nachází u základní školy. Základním parametrem je, že socha nesmí být jakkoliv upravena, například přetřena. Důvodem je i to, že je prohlášena za kulturní památku.

V příštím roce bude v Litomyšli představena výstava, která připomene osobnost Zdeňka Nejedlého, který je místním rodákem. Ta připomene jeho činy, z nichž některé vzbuzují silné emoce. Mnozí občané volali po úplném odstranění sochy, další si přáli obarvení rukou rudou barvou. K tomu však nedojde.



Nově vzniklé umělecké dílo by mělo být známé do března příštího roku. Město motivuje tři nejlepší částkou 150 tisíc korun. Nejvíce bude zohledněna kreativita, dále vhodnost a začlenění díla do prostoru. Pouze pět procent z celkového hodnocení se bude týkat ceny.



„Po realizaci záměru už socha nebude moci být na žádný způsob chápána jako výraz úcty vůči zobrazované osobě, ale jako jeden z prvků nově pojatého celku. Ten bude vyzývat k zamyšlení nad naší čtyřicetiletou poválečnou epochou a poukazovat jako jakési memento k těm, kteří byli v dobách vlády komunistické strany, jejíž byl Nejedlý součástí, podrobeni kruté perzekuci,“ sdělil Martin Boštík, historik a člen komise.