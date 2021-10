V dobrém i zlém. To si obyčejně ženich s nevěstou slibují v obřadní síni. Život ale přináší různé situace, a tak se takovou malou obřadní síní stal v úterý i pokoj chirurgického oddělení Svitavské nemocnice. Jeden z pacientů chirurgie a jeho partnerka se rozhodli zpečetit jejich dlouholetý vztah sňatkem. A vzhledem k hospitalizaci pacienta si novomanželé řekli "ano" přímo na chirurgickém oddělení. Manžele oddal starosta Svitav David Šimek.

„Svatbu jsme na našem oddělení zažili poprvé. Obřad byl velmi milý, proběhl v přátelském, rodinném duchu a všichni kolegové z něj měli radost,“ uvedla manažerka pro chirurgické obory Svitavské nemocnice Božena Vávrová. Svědkyní dokonce byla jedna z pracovnic chirurgického oddělení, která je rodinnou přítelkyní. „Za celou nemocnici přejeme novomanželům do dalšího společného života jen to nejlepší, spokojenost a samozřejmě to nejdůležitější, tedy zdraví,“ dodala Pavla Angelová, náměstkyně ošetřovatelské péče Svitavské nemocnice.