Svitavy – Konečně dorazila do okresu zase zima jako za časů Josefa Lady. Kalamita? Silničáři i lidé se shodují, že rozhodně není. Prostě jen hodně nasněžilo.

Odklízení sněhu je mnohdy náročné. | Foto: Petr Šilar

Policisté od pátku 8. ledna řešili první nehodu až včera odpoledne u Litomyšle. V noci z neděle na pondělí přibylo někde až deset centimetrů sněhu. Silničáři nasadili veškerou techniku. Hasiči od rána odklízeli popadané stromy, které nevydržely nápor těžkého sněhu.

Některé obce byly několik hodin bez elektřiny. „Ve svitavském okrese jsme zaznamenali několik poruch na vedení. Ráno jsme evidovali přerušení dodávky elektřiny v Hamrech, Chmelíku, Útěchově, v Dlouhé Loučce, Udánkách nebo části Jedlové. Poruchy způsobily padající stromy a někde také námraza,“ sdělila mluvčí energetiků Šárka Beránková. Během dne ale všechny poruchy opravili. Kvůli výpadku elektřiny zrušili vyučování v Hradci nad Svitavou.

Rušné pondělí zažili od samého rána hasiči. Ve většině případů likvidovali popadané stromy. „Mezi obcemi Rychnov na Moravě a Staré Město spadl strom na osobní automobil. Řidiči se naštěstí ale nic nestalo. Další stromy jsme museli rozřezat a uklidit ve Vranové Lhotě, u Sebranic, ve Svojanově, Březové a na Jevíčsku. Zřejmě největší problémy způsobily padající stromy ve Svitavách. Hasiči pomáhali technickým službám s úklidem minimálně dvanácti stromů,“ uvedl operační důstojník hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

Všichni uklízejí

Tuny sněhu přidělaly problémy ve městech a obcích. Někde dokonce začali sníh odvážet na nákladních autech na pole. „Ve dne v noci máme v terénu naši techniku. Pomáhají nám také ze zemědělského družstva. Sníh jsme odvezli z centra vesnice na obecní louku, aby při tání nedošlo k záplavě. Někteří lidé přesto nadávali, že jsme rychle neodklidili sníh. Ale zkrátka nasněžilo. Prioritou pro nás byly více osídlené osady a místa, kde žijí starší lidé. Postupně jsme ale zprůjezdnili všechny cesty,“ vysvětlil Václav Neubauer, starosta Městečka Trnávky.

Radní v Moravské Třebové a Litomyšli požádali již vloni občany, aby pomohli s úklidem sněhu. Jinak nejsou schopni rychle takové množství uklidit. Obyvatelé se tak chopili lopat.

Příval sněhu způsobil problémy nejen na silnicích, ale plné ruce práce mají také technické služby. Někde dokonce už musí sníh odvážet. Povolali těžkou techniku a posílili pracovní čety.

Na pomoc si ve Svitavách vzali několik firem, které vlastní těžkou techniku. „Od pátku jsme neustále v terénu. Lidé nám ulehčují práci a pomáhají s úklidem,“ informoval Petr Horký, ředitel technických služeb ze Svitav.

Podobně jsou na tom v Litomyšli. „Kolem sedmnácté hodiny se uvolnilo náměstí od aut. Vyjeli jsme a sníh shrnuli pomocí techniky na hromady,“ uvedl ředitel technických služeb Karel Kalousek. Tuny sněhu musí odvézt. Pracovníci je zřejmě vyvezou na bývalou skládku za městem. O pomoc požádají firmy s nákladními auty.

V Poličce stávající situaci zvládají dobře. V neděli odvezli sníh z ulic nakladači. Navezli ho do rohů náměstí. „V pondělí jsme uklidili s pomocí hasičů sníh ze střechy zimního stadionu. Hrozilo totiž narušení statiky,“ uvedl starosta Jaroslav Martinů.

Občanům většinou rozsah úklidu nestačí. Chtějí chodníky úplně holé. „Na kolo nemohu vůbec nasednout. Místy jej nelze ani vést. Je to tak od doby, co úklid není pro lidi povinný,“ říká listonoška Helena Svobodová ze Svitav. Názory lidí se však různí. „Za těchto podmínek je to úplně v pořádku. Nemohou stihnout všechno,“ tvrdí důchodkyně Alena Fochlerová.

Všemi silami bojují se sněhem i v Bystrém u Poličky. Během tří dnů tam napadlo až půl metru sněhu. Úklid v Moravské Třebové zvládají bez problémů. „Veškerá úklidová technika jede na sto procent a nepřetržitě. V úterý odvezeme sníh z vytipovaných lokalit. Jedná se o hlavní příjezdové trasy. Musíme zajistit bezpečný průjezd vozidel. Prioritně řešíme silnice a chodníky. Nemůžeme v současné době odklízet sníh před garážemi,“ sdělila ředitelka technických služeb města Gabriela Horčíková. Při úklidu využívají institutu veřejné služby. Dlouhodobě nezaměstnaní dočišťují chodníky, autobusové zastávky, schody pro pěší a další špatně dostupná místa.

Iveta Nádvorníková, Zuzana Vaňková