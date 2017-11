Sněžná děla jsou připravená

Pardubický kraj - Správci lyžařských areálů hlásí, že čekají jenom na sníh a mráz.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Hana Kubová

Sněžná děla v pohotovosti, novinky připraveny. Chybí jen sníh, mráz a sezona v lyžařských areálech může začít.

Přes dvacet milionů korun investovali v lyžařském areálu v Dolní Moravě do rozšíření sjezdových tratí, do jejich zabezpečení a také zvětšení dětského ski parku. „Vybudovali jsme nové parkoviště pro 250 aut, které je pro návštěvníky zdarma. Na úpravu sjezdovek máme novou rolbu. V areálu U Slona jsme upravili snow a skikrosovou trať pro veřejnost, která byla v minulém roce velmi oblíbená,“ vypočítává novinky obchodní ředitel resortu Dolní Morava Martin Palán. Nyní leží v areálu přírodní i technický sníh. Na lyžovačku to ale zatím není. „Před týdnem jsme začali zasněžovat. Když teploty dovolily, nasněžili jsme asi 15 centimetrů, takže nyní je na sjezdovce asi 25 centimetrů. Jakmile se ochladí, budeme v zasněžování pokračovat. Zahájení sezony plánujeme na začátek prosince,“ dodává Martin Palán.

Na zimní počasí čekají také v Čenkovicích. I tady mají sněžná děla připravená a modlí se, aby už nasněžilo a začalo mrznout. „Zmodernizovali jsme dětský ski park u Filipova pramene. Navíc i v dětském parku budou nově sněžná děla, takže děti nemusí čekat na přírodní sníh,“ říká jednatel skiareálu Čenkovice Libor Černý. Novinku má i pro běžkaře – bruslaře, pro které rolba upraví okruh od Filipova pramene k Hanesově vyhlídce a dále k vleku.

Olympiáda

Nachystaní jsou už taky ve Skiparku Červená Voda. „Start sezony se odvíjí od počasí a zasněžení sjezdovek. Zatím čekáme na mráz, abychom mohli zasněžovat. Když k tomu napadne přírodní sníh, bude to ideální stav. Věřím, že mrazy přijdou brzy a začneme sezonu týden před Vánoci,“ míní Petr Toman ze Skiresortu Buková hora. Změny na lyžaře čekají přímo na svahu, kde je nově průsek mezi sjezdovkami Třebovská a Svitavská. A navíc fronty a tlačenice u pokladen jsou prý minulostí. „Nově proces odbavení zvládnete doma, vše lze vyřídit v našem e-shopu,“ informuje Petr Toman. Na Bukovou horu se chystají mladí sportovci. Skiareál se stane v únoru dějištěm lyžařských závodů v rámci Olympiády dětí a mládeže 2018.