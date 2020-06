Stalo se tak podle ředitele JANA PIKNY poprvé v historii Smetanovy Litomyšle.

Bylo náročné během tak krátké doby znovu sestavit program festivalu?

Měnili jsme jej několikrát. Jak se vyvíjela opatření, my měnili program. Nejprve jsme nahradili zahraniční účinkující domácími, potom jsme nahrazovali pořady, které nebylo možné zkoušet a připravit, pak jsme původní program úplně zrušili a postavili nový, komorní. Jak se opatření zase rozvolňovala, program jsme opět rozšiřovali, takže současná podoba je asi šestá. Přitom jsme se snažili, aby každá verze dávala smysl, projekty byly provázané a držely pohromadě. S každým jsme zároveň zajišťovali i produkční náležitosti, objednávali ubytování, dopravu a tak.

Měnili jste někdy v minulosti pořady?

Stalo se, že nám onemocněl nějaký sólista a musel být nahrazen, došlo i ke změně operního titulu. Ale to byly naprosté jednotlivosti, letošní model je rozhodně ojedinělý a pevně věřím, že už se nikdy nebude opakovat.

Letošní téma naděje zní tak symbolicky.

Ano, během času všichni začali mluvit o naději, ale my ji měli v podtitulu dávno před všemi opatřeními.

Festival bude více komorní a s českými interprety. Jaký byl zájem o vstupenky na proměněný festival?

Když jsme vyhlásili, že bude program komorní, se špičkovými českými interprety a v exkluzivních prostorách, mohli jsme počítat s 50 diváky na pořad. S narůstajícím počtem povolených diváků jsme kapacity rozšiřovali, takže nakonec šlo do prodeje skoro 12 tisíc vstupenek. Možná zůstalo v lidech zafixováno, že lístky nebudou, že už to ani nezkoušejí. Přitom jsou ještě stále koncerty, na které je vstupenek dost.

Můžete vyzdvihnout pořad, který by si diváci neměli nechat ujít?

Každý je perlou, navíc v mimořádném prostředí. Vždyť i zámecké nádvoří bude mít bez zastřešení úplně jinou atmosféru. Ale největším zážitkem podle mě bude vystoupení souboru Collegium 1704. Patří k absolutní světové špičce a běžně získat jeho vystoupení není téměř možné. Nám se to povedlo a dělali jsme všechno pro to, aby v novém programu mohlo zůstat. A povedlo se.

Bude se vzhledem k uvolnění opatření dynamicky měnit počet diváků na jednotlivé pořady?

Ne, už ne. Teoreticky bychom dnes mohli pustit na nádvoří až tisíc diváků, ale nepostavili jsme zastřešení, takže musíme dodržet kapacitu náhradního prostoru – zámecké jízdárny.

Pořady se uskuteční na několika místech, divadélko, zahrady, salet… Který prostor považujete za opravdu exkluzivní a kde jste ještě nikdy koncerty nepořádali?

Nejexkluzivnější je bezpochyby zámecké divadélko. I když jsme zde v minulosti uváděli i operní inscenace, ta doba je dávno pryč a od roku 2009 bylo divadélko přístupné jen během prohlídek zámeckých expozic. Nikdy jsme nekoncertovali ve dvorku pivovaru nebo v zámeckém saletu.

Uskuteční se i Festivalové zahrady. Jaké budou?

Také komorní. Zde jsou opatření od začátku méně omezující, ale doprovodný program přece nemůže přerůst ten hlavní. Bude zde každý večer jeden koncert komorního tělesa, s minimálním zvučením a pro menší okruh posluchačů. Věříme, že budou soustředěnější a více si program užijí. Větší bude program jen před zahajovacím a závěrečným koncertem festivalu, oba koncerty pak budou do zahrad živě přenášeny na obří obrazovku.

Mohou se diváci těšit, že se některé zrušené pořady uskuteční v příštím roce?

Mohou. Vyjednali jsme například uvedení ostravské Rusalky a v programu se objeví i letošní Koncert na přání Carmen ve víru flamenca.