Diváci uvidí snímek o Bedřichu Smetanovi Neslyším ničeho poprvé v předpremiéře v červnu na festivalu Smetanova Litomyšl. Ve filmu, který se z velké části natáčel i v Pardubicích, se objeví Martina Pártlová, Ondřej Rychlý, Jaroslav Dušek nebo youtuber Radion Drozdov alias Rady.

Z natáčení filmu Neslyším ničeho. | Foto: Filmové studio 11:11 production

V sobotu se v historickém centru Pardubic ozvala poslední klapka filmu Neslyším ničeho. Wernerovo nábřeží se o víkendu díky filmařům ocitlo v roce 1861 a skladatel Bedřich Smetana v podání Ondřeje Rychlého se tam naposledy prošel před kamerou. Nyní se tvůrci filmu o hudebním velikánovi, který se před dvěma sty lety narodil v Litomyšli, přesunou do střižny.

Film Neslyším ničeho chce oslovit i mladší diváky. Tvůrci zvolili netradiční formu lehké tragikomedie, která je inspirovaná tvorbou a životem Bedřicha Smetany, ale dává nahlédnout i do světa youtuberů. „Otcem nápadu natočit nějaký snímek o Smetanovi je pan hejtman Martin Netolický, který nás tím před rokem a půl doslova nadchnul a díky podpoře Pardubického kraje jsme byli schopní natočit to v krátkém čase tak, abychom stihli letošní dvou sté výročí," řekl režisér Vít Mazánek.

„Chceme naším projektem oslovit také mladé publikum, aby Smetanu neznalo jen jako někoho, kdo složil Vltavu," vysvětlil netradiční formu zpracování producent filmu Lukáš Blažek. „Záběry našeho Smetany v tanečním klubu, komentáře youtuberů při jejich tvorbě, to vše už reakce publika vyvolalo. O našem díle se hovoří, lidé jsou zvědaví a to nás těší,” doplnil Lukáš Blažek. Ve filmu se objeví Martina Pártlová, pardubický herec Josef Láska, Ondřej Rychlý, Jaroslav Dušek nebo youtuber Radion Drozdov alias Rady.

Pro Martinu Pártlovou je to první velký herecký počin. Je hlavně zpěvačkou, ale můžete ji znát i z uskupení 3v1. „Pan režisér měl utkvělou představu, že se výborně hodím na tuhle roli, i když jsem se mu snažila vysvětlit, že nejsem herečka. Kluci ve mně vidí vlastně to, že nemusím vůbec hrát. Já jsem jim vysvětlovala, že nejsem herečka a nikdy jsem to nedělala a že možná taky dělají velkou chybu, ale tak to zjistíme, asi až to bude hotovo, “ řekla Martina Pártlová Deníku během natáčení.

Filmaři v Pardubicích natáčeli nejen na Wernerově nábřeží, ale také na pardubickém soudě, v bytě na Husově ulici, v budově P-pinku nebo v Trinity clubu.

Diváci budou mít možnost vidět snímek Neslyším ničeho poprvé v předpremiéře v červnu na festivalu Smetanova Litomyšl a také v Plzni. Oficiální uvedení je plánováno na podzim letošního roku.

O filmu

Hlavní hrdinka režisérka Jana (Martina Pártlová) natáčí výpravný životopisný film o Bedřichu Smetanovi s velkorysým rozpočtem. V průběhu jeho výroby však odstoupí hlavní finanční partner. Producent Richard (Jaroslav Dušek) zastavuje natáčení a pobízí Janu k hledání úsporného řešení, aby dílo dokončila. Ta samozřejmě ví, že jakékoliv úsporné řešení bude na úkor kvality, a protože chová hlubokou úctu k mistrovi Bedřichu Smetanovi, odmítne na toto řešení přistoupit. Projektu ale obětovala mnoho let příprav a s osobností Bedřicha Smetany už se identifikovala natolik, že její život začíná být v mnohém podobný. Díky svým dětem proniká do kulturního trendu současnosti - youtuberingu a napadá ji bláznivé řešení.

Příběh provází komické i vážné situace, které ukazují kontrast mezi kulturou 19. století, generací X v zastoupení hlavní hrdinky, a generací Z, kterou reprezentují youtubeři. Film končí v Jabkenické myslivně tvůrčím souladem Jany, Bedřicha i života samého. Čerpáno z www.neslysimniceho.cz.

