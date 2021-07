/FOTO/ Koncert kapely Paní věší prádlo vynesl v Poličce téměř 51 tisíc korun. Částku se rozhodli muzikanti věnovat rodině z Moravy, kterou postihlo ničivé tornádo. Nechtěli peníze poslat na žádný transparentní účet, ale přímo na jižní Moravě hledali lidi, kterým pomohou.

Kapela Paní věší prádlo zavezla výtěžek koncertu na Moravu konkrétní rodině. | Foto: archiv kapely

„Byl to silný zážitek. Všude baráky srovnané se zemí, z té miliardy samozřejmě nikdo neviděl ani korunu. Pomohli jsme Miroslavu Malhockému a jeho rodině. Zbyla jim jen jedna obytná místnost, všichni se mačkají v prostoru o velikosti mé dílny na nářadí. Mysleli si, že vezu tak patnáct stovek. Pak jsem jim ukázal to číslo. Babička plakala, dcera a vnučka též, objímali jsme se. Nikdo tam prý neudělal takové gesto jako my. Peníze přišly do dobrých rukou,“ vzkazuje frontman kapely Paní věší prádlo přezdívaný Šejfr.