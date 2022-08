„Biskupice patří mezi obce v kraji, kde dokonale funguje občanská pospolitost a místní jsou hrdí na to, že právě v této obci žijí. To samozřejmě souvisí s aktivitami obce pod vedením starosty Dalibora Šebka, který je ve funkci od roku 1998 a je opravdovým srdcařem,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Ve vesnici na pomezí Pardubického a Jihomoravského kraje slavili lidé už v den, kdy se o výhře dozvěděli. Titul se zapíjel místní slivovičkou samozřejmě i v sobotu. „Je to velká radost. Hlásíme se do soutěže už třináct let a třináctka nám přinesla štěstí,“ řekl Šebek.

FOTOGALERIE: Biskupice slaví vítězství v soutěži krajská Vesnice roku 2022

Ocenění bere jako odměnu za práci všech místních lidí. Ti jsou na svoji vesnici hrdí. „V Biskupicích žiju 70 let, přistěhovali jsme se sem, když mi byly čtyři roky. Bydlím na konci vesnice, je tady pěkný život a mám ráda tu vesnickou soudržnost. Jsem pyšná na Biskupice,“ podotkla paní Olina, která sledovala slavnostní vyhlašování.

Do Biskupic se pravidelně vrací i rodáci a lidé, kteří mají rádi nejen zdejší festival slivovice Biskupické kaléšek. „Pro mě jsou Biskupice srdeční záležitost. Tady je to o lidech. Vracím se sem rád za rodinou a přáteli,“ řekl Bedřich Gloss z Prahy, který tradičně na kaléšku nalévá hostům slivovičku.

Zdroj: Iveta Nádvorníková

Zlatá stuha není jediné ocenění, už v roce 2010 získaly Biskupice modrou stuhu za společenský život a v roce 2015 oranžovou za spolupráci se zemědělským subjektem. Za vítězství dostali Biskupičtí milion korun od Ministerstva pro místní rozvoj a navrch půl milionu od Pardubického kraje.

„Jak naložíme s odměnou, si ještě rozmyslíme. Zřejmě investujeme do dalších úprav v technickém zázemí obce,“ dodal Šebek.

MODRÁ PRO STUDNICI, BÍLÁ PRO CHOLTICE

Ocenění si v Biskupicích převzali i zástupci dalších obcí z Pardubického kraje. Modrá stuha za společenský život nově zdobí Studnici na Chrudimsku.

Vesnice roku 2022

Další ocenění:



Koclířov – Koláčová cena za podporu obnovy stavebního a bytového fondu

Horní Ředice – Diplom za dlouhodobý systematický rozvoj obce

Rokytno – Diplom za cílenou výchovu dětí k přírodním hodnotám

Hradec nad Svitavou – Diplom za příkladnou péči o místní flóru a faunu

Dobříkov – Fulínova cena za kvalitní květinovou výzdobu v obci

Suchá Lhota – Cena naděje pro živý venkov, Diplom za písemné záznamy o historii a současnosti obce, Zlatá cihla za obnovu vodní nádrže

Choltice - Diplom za vzorné vedení knihovny, Zlatá cihla za obnovu a restaurování božích muk

Chvojenec – Diplom za propojení sportovních a kulturních činností, Zlatá cihla za výstavbu kaple svaté Anežky České

„Máme spoustu spolků a kulturních akcí, ale nejvýznamnější akcí u nás je každý rok masopustní obchůzka, do které se zapojuje celá vesnice. Ta je od roku 2010 zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Děláme taky dožínky, kácení máje, hasičské soutěže. Udržujeme tradiční akce a nové vznikají,“ sdělil studnický starosta Ondřej Dopita.

Biskupice u Jevíčka jsou Vesnicí roku 2022 v Pardubickém kraji.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Bílou stuhu za práci s mládeži získaly Choltice. Cenu naděje pro živý venkov si z Biskupic odvezla starostka Suché Lhoty na Litomyšlsku Lenka Drahošová. Vesnice, kde bydlí 86 lidí, patří mezi nejmenší v kraji, ale tady to žije. Obec získala také Zlatou cihlu.

Letos se krajského kola Vesnice roku zúčastnilo jen deset obcí. „Je to dobou a na účasti se odrazila taky pandemie covidu, protože v celé republice se přihlásilo jen 176 obcí. V kraji deset, to je druhé nejnižší číslo v historii všech 26 ročníků,“ vysvětlil Jaroslav Sklenář, předseda hodnotící komise a starosta Pusté Kamenice.

Covidová doba vesnicím nepřála a nyní je čekají další náročné roky. „Vnímám nervozitu z aktuálního vývoje cen energií. Každý očekáváme, co přijde a co přinesou další měsíce. To teď starosty trápí,“ sdělil krajský radní pro oblast venkova Miroslav Krčil.

Praga, Bugatti i americký Buick. Litomyšl vzpomínala na Elišku Junkovou

Otázkou je, zda vesnice budou mít na další rozvoj, nebo se výstavba zpomalí a zbydou peníze jenom na údržbu a provoz. „Obce jsou dlouhodobě v rámci státu nejlepšími hospodáři. Pokud však půjde inflace do závratných výšin, tak se to na vesnicích projeví. Stavební boom z uplynulých let asi trochu poleví a i stavební firmy se budou muset více snažit, aby získaly zakázky,“ uzavřel Krčil.

Biskupice ještě čeká účast v celostátním kole soutěže Vesnice roku. Hodnotící komise má do vsi přijet 31. srpna.