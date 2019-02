Litomyšl – /FOTO/VIDEO/ Tropické počasí vyvolalo ve středu 22. července navečer další silné úhrny srážek.

Tropický letní den se ve městě během chvíle změnil v boží dopuštění. Ve středu po osmnácté hodině se nad Litomyšlskem přehnala silná průtrž mračen doprovázená krupobitím. Zřejmě nejhůře dopadla Litomyšl. Během několika minut se ocitla pod vodou dolní část Smetanova náměstí, kde kanalizace nestíhala brát vodu. Navíc voda podle svědků valila z ulice od zámku. V kalné vodě a blátě uvízlo několik automobilů. Šok prožili majitelé obchodů. Zboží zmizelo pod vodou, ve skladech měli obchodníci až metr vody. Na místě zasahovalo několik hasičských jednotek nejen z Litomyšle, ale také z okolních vesnic.

Voda se dostala do obchodu s obuví, lékárny, sportu, do prodejny fotografa Samka nebo do autodílů. „Kanalizace u obchodu vodu prostě nebrala. Utíkala jsem ven a měla jsem vodu skoro po kolena. Mám zničené desítky krabic se sportovní obuví,“ řekla Marta Martinková, majitelka prodejny se sportovním zbožím. A není sama, kdo sčítá škody. Zděšení se objevilo i ve tváři ženy, která večer otevřela obchod s obuví. Tam, kde ještě odpoledne seděli u cukrárny lidé na zmrzlinovém poháru, tam bylo večer skoro půl metru vody. Vodu vymetali také z lékárny nebo pekárny.

Ve vodě uvízlo také několik automobilů. „Byl jsem dvě hodiny v restauraci a když přestalo pršet a přišel jsem k autu, bylo pod vodou. Není moje, mám ho z půjčovny, budu to muset vyřešit,“ uvedl starší muž z Prahy. Další automobily zůstaly ve vodě v podzemních garážích na Komenského náměstí. Řidič s favoritem uvízl u světelné křižovatky. Doprava přes město kolabovala, protože byla zatopená silnice u hotelu Dalibor. Provoz řídili strážníci městské policie. Automobily odkláněli také z pětatřicítky, která byla nedaleko areálu ČSAD zatopená.