Šlechtic se tvůrci jeho busty zjevil ve snu

Moravská Třebová – Nejen knihy mají své osudy. Až mysteriózní průběh měla tvorba busty šlechtice Ladislava Velena ze Žerotína, která byla před několika týdny odhalena na nádvoří třebovského zámku.

Šlechtic se tvůrci busty zjevil ve snu.Foto: František Žáček

„Blížil se přelom května a června. Hlava s poprsím jednoho z nejmocnějších moravských velmožů je zatím jen nakreslena. Začínám práci s vědomím, že tak významná osobnost našich dějin se řízením osudu propadla do zapomnění a tímto výtvarným počinem má znovu ožít jeho sláva,“ vzpomíná autor busty, ředitel kulturních služeb František Žáček.



Pro rychlejší a přesnější ztvárnění podoby si podle vlastních slov lebku mrtvého šlechtice, jako základ pro budoucí obličej, zakreslil přímo do přípravných kreseb. „Zdál se mi sen, kde se dostatečně dlouho a výrazně objevila postava muže, stáří okolo čtyřiceti let. Muž, jehož obklopovala energie vitality, značné osobní moci, odhodlání a popravdě na první pohled i značné výbušnosti. Dalo by se říci tvrďák a bitkař, se sklonem ke vzteku,“ líčí František Žáček. „Ráno jsem si jeho podobu nakreslil, s domněnkou hraničící s jistotou, že se mi do sna přišel představit ve své skutečné podobě Ladislav Velen ze Žerotína,“ dodává.



Čas ale rychle utíkal a výstava v Senátu, kde měla být busta Ladislava Velena ze Žerotína instalovaná, se kvapem blížila. „Bylo potřeba dílo dokončit a odlít do umělé pryskyřice pro účely výstavy. Formu navíc museli dostat slévači, aby se mohl začít vytvářet portrét z bronzu,“ vysvětluje Žáček. S jakým výsledkem může kdokoliv posoudit na nádvoří zámku (na snímku dole). Snová, podle autora však skutečnosti bližší, podoba nakonec zůstala jen na papíře (na fotografii nahoře).