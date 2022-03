Hokejisty zaujal příběh holčičky, která v květnu oslaví druhé narozeniny, už před sezonou. Podporu nazvali Zima pro Klárku. „V tomto projektu jsme s naším každým vstřeleným gólem v sezoně přidali z týmové kasičky 30 korun a připojili jsme dvacet procent z každého vybraného vstupného na náš zápas,“ uvedl hokejový útočník a hlavní organizátor sbírky Lubomír Kusý.

Zápas HC Skuteč s All Stars LNS, což je výběr nejlepších hráčů ligy neregistrovaných, se uskuteční na zimním stadionu ve Skutči v neděli od 14 hodin. Hráči A týmu se rozloučí se sezonou a před třetí třetinou předají malé Klárce vybranou částku. K ní připojí všechno dobrovolné vstupné a také výtěžek ze soutěže o ceny v házení puků na přesnost, která se odehraje před druhou třetinou.

„I my, všichni zúčastnění hráči, vybereme další částku a toto všechno věnujeme Klárce a jejím rodičům s velkým přáním, aby i Klárka si jednou mohla užívat to, co ji bude bavit tak, jako nás baví hokej,“ dodal Kusý.

Malou Klárku už loni v srpnu podpořil Den pomoci pro Klárku. Sportovní akci uspořádala Oblastní charita Nové Hrady u Skutče. Vybralo se tehdy více než čtvrt milionu korun, konečná částka se však vyšplhala přes hranici půl milionu. „Dál přicházely peníze od lidí na transparentní účet,“ potvrdila ředitelka oblastní charity Blanka Vopařilová s tím, že vybrané peníze poslouží na nákup kompenzačních pomůcek a úhradu rehabilitací, které jsou v tuto chvíli pro holčičku velmi důležité a potřebné.

Příběh Klárky:



Klárka se narodila 4. května 2020 ve Svitavské nemocnici jako zdravé miminko. Během jejího vývoje ale rodiče zpozorovali, že nemá zájem o hračky, neotáčí se ze zad na bříško. V osmi měsících jí byla zjištěna epilepsie (Westův syndrom), jež ovlivňuje její psychomotorický vývoj. Lékaři Klárce nasadili léky na epilepsii, které naštěstí zabírají, a holčička již nemá žádné záchvaty. Magnetická rezonance ukázala, že Klárka má vrozenou vývojovou vadu mozku. Ta má dopad jak na psychomotorický, tak i mentální vývoj dítěte. S tím je spojeno centrální postižení zraku, přesněji přenos mezi okem a mozkem. Takže děvčátko někdy vidí dobře a jindy vůbec. Rodiče s Klárkou dvakrát denně stimulují zrak cvičením očiček a třikrát denně s ní cvičí podle rad fyzioterapeutky. Klárka se zatím neotáčí na bříško, nepoužívá vědomě ručičky, neleze, nesedí, nechodí a nemluví.