Jaroměřice u Jevíčka – Drží v ruce zeleně nastříkané vejce a během chvilky na něm zručně vyškrabe fialky. ŠÁRKA VÁVROVÁ se věnuje zdobení kraslic více než 30 let. Ročně jich ozdobí stovky a dělají radost lidem po celém světě.

Technika vyškrabávaných kraslic je typická spíše pro jižní Moravu. Jak jste se k ní dostala?

Ke škrabání kraslic jsem se dostala, když mi bylo asi jednadvacet let. Žila jsem v tu dobu v Brně a pode mnou bydlela paní z Borkovan, což je vesnice na jižní Moravě. A právě Borkovany jsou vyhlášené škrabanými kraslicemi. Paní měla téměř 100 let a řekla mi: Pojď si to zkusit. Tak jsem šla, zkusila a už mi to zůstalo.



Bylo těžké se to naučit?

Začátky nebyly jednoduché. Vzory, které na mých prvních vajíčkách byly, bych dneska určitě nikde nevystavovala. Ale to víte, schované je mám.



Co je na škrabání vajec potřeba?

Vyfouklé vajíčko, když je bílé, tak je to lepší, protože na něm vynikne barva. Používám zbroušený pilník, ale musí být pěkně ostrý, aby šla barva dobře vyrypovat. Mám dobrého mechanika, mého manžela, který mi pilníček dobře zbrousí. Vajíčka stříkám autolakem, nedělá šmouhy a barva je krásná.



Prý jste před lety dostala rydlo od Dany Zátopkové.

Vozím ho s sebou. Když jsem se stala členkou asociace malířů kraslic, poslal mi její předseda dárek. Rozbalila jsem to a říkám, proč mi posílá takové staré rydlo, když mám mnohem lepší. V dopise bylo napsané, že je to rydlo paní Zátopkové, slavné olympioničky. Ona škrabala vajíčka celý život. Zkoušela jsem s jejím rydlem pracovat, ale nepasuje mi do ruky. Nosím ho jako talisman a moc si ho vážím.



Děláte na vajíčka drobné vzory. Jak dlouho vám zdobení jedné kraslice trvá?

Slepičí vajíčko minimálně hodinu. Mám i husí, tak to jsou tak tři hodiny, a pštrosí dvacet hodin a více.



Kde berete inspiraci?

Člověk se musí dívat kolem sebe a v přírodě. Když se mi něco líbí, tak si to zapamatuji a předám do kraslic. Předlohu si nemaluji. Vezmu si vajíčko do ruky, podívám se, jaký by tam mohl být vzorek, a jedu. Svým způsobem je to i relax, ale náročný na oči. Mám jedny brýle na čtení a jedny na kraslice.



Je to pro vás náročné i nyní po třiceti letech?

Už je to zábava a záliba. Dělám všechny kraslice s láskou.



Velikonoce jsou tady. Kolik vajíček jste letos vyškrabala?

Začínám v lednu a letos jich mám hotových asi dvě stovky. Některé prodám na jarmarcích, něco rozdám. Posílala jsem balík s ozdobenými vajíčky i do Velké Británie. V Londýně se prodávají díky mým známým na Elizabeth Avenue.



Kam nejdál putovaly vaše kraslice?

Mám je díky Asociaci malířek a malířů kraslic České republiky po celém světě. Jsou v Japonsku, USA, Austrálii a dalších zemích.



Na Velikonoce uděláte stovky kraslic. Kde sháníte vajíčka?

Domácí zdroj přes celý rod. Vyfukuje je ovšem manžel. Ale když potřebuji na pečení žloutek a bílek zvlášť, to musím vejce křápnout.



Je škrabání kraslic v Čechách rozšířené?

Myslím si, že ano, ale ne v našem regionu. Je to tradice hlavně na jižní Moravě. Tam se to předává z generace na generaci.



Máte umění komu předat?

Už jsem to pár lidí naučila, ale zatím jsem je neviděla, že by to někde prezentovali.



A vaše nej… kraslice?

Největší mám pštrosí vejce, ale to se musí nejdřív vyleštit do hladka. Nejraději dělám dobarvované kraslice, které se nastříkají černě, vyškrabou se kytičky a pak je dobarvuji dalšími barvami. To vypadá moc hezky.