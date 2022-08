Současná debata okolo výše teplot se nevyhýbá ani školským zařízením. Ministerstvo průmyslu a obchodu tak chystá vyhlášku, podle níž budou muset také školy ztlumit radiátory. „Je to výsměch. K povinné školní výbavě přibude termoska s horkým čajem nebo kam to spěje,“ ptala se řečnicky maminka Kamila Blažejová z Orlicka.

Nárůst cen je ale neúprosný. Nevyhnul se ani Základní škole Horní Jelení na Pardubicku. „Navýšení pro tento rok činí 500 tisíc korun. Dodavatele energií pro naši školu zařizuje zřizovatel, tedy město Horní Jelení, které jsme požádali o navýšení rozpočtu,“ uvedla ředitelka školy Pavla Nádeníková.

Zastupitelé města základní škole vyšli vstříc, a to zejména proto, že mohli sáhnout do finančních rezerv. „Vzhledem k dlouhodobým úsporám jsme veškeré navýšení cen za energie pokryli z přebytku z předchozích let,“ potvrdil starosta města Horní Jelení Petr Tupec.

Problematikou zvyšujících se cen se zastupitelstvo zabývalo už na začátku letošního roku. „Zafixovali jsme si ceny na všechna odběrná místa na následující tři roky,“ dodal Tupec, podle kterého by se tedy situace ve městě na další pár let neměla výrazně zhoršit.

Skokové navýšení

Na tento rok mají ceny energií pro školy vysoutěžené také ve Svitavách. „V příštím roce to ale bude horší. Očekáváme skokové navýšení nákladů, proto už nyní ředitelé dostali za úkol navrhnout opatření, které by vedlo k výraznému snížení energií, aniž by to mělo zásadní vliv na chod škol,“ uvedl starosta města David Šimek.

To ale podle ředitele základní školy na náměstí Míru ve Svitavách Jakuba Veleckého není nic nového. „Úsporami energií se zabýváme dlouhodobě. Věřím, že nějaké řešení najdeme,“ ujistil Velecký.

Minimálně další rok a půl nebudou mrznout ani děti z Letohradu. Město nakoupilo energie včas. „S nárůstem oproti roku 2021 jsme navíc počítali při sestavování rozpočtu,“ zmínil starosta města Petr Fiala. Letohrad je součástí Sdružení obcí Orlicko, které energie nakupuje společně již deset let. „Díky společnému postupu jsme dokázali ustát současnou turbulentní dobu v energetice a uspořit všem zapojeným subjektům velmi významné finanční prostředky,“ dodal Fiala.

Vyšší nemocnost

Ideální teplota ve školách by se měla pohybovat okolo 22 stupňů, minimálně ale 20. V případě nedostatku energií by podle navrhované vyhlášky mohla o stupeň klesnout. To se ale nelíbí školským odborům, které se postavily proti. Předseda svazu František Dobšík varoval, že by to mohlo znamenat vyšší nemocnost dětí, nebo dokonce zavírání škol.

„Může to zkomplikovat chod školství. Školy jsou specifičtější zařízení než například úřad,“ upozornil Dobšík.

Připravovaná vyhláška by vešla v platnost pouze ve chvíli, kdy by vláda vyhlásila stav nouze nebo stav nouze v teplárenství. „Jde o další opatření, která nazývám airbagy. Máte je v autě. Doufáte, že je nikdy nebudete muset použít, ale když je potřebujete, jste velmi rádi, že jste si je pořídili,“ vysvětlil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.