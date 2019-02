Svitavy – Sklářství je dalším řemeslným oborem, se kterým se kluci a holky seznamují ve svitavském muzeu.

Nadšení z dílen neskrývají děti, ani dospělí.

V úterý využili příležitost školáci ze svitavské základní školy Riegrova, aby nahlédli do tajů sklářství. Lektorem se opět stal odborník, tentokrát sklář Vladimír Gracias. Pod jeho dozorem se děti učily jak sklo správně uříznout, aby se nezlomilo, i jak ho obrousit. Jako bonus si do školy odnesly skleněnou vitráž, kterou vyrobily s pomocí lektora. „Bylo to zajímavé. Brousil jsem sklo i pájel vitrážová sklíčka," řekl čtrnáctiletý Lukáš Havelka. Dílna bylo podle něho hodně zajímavá. „Myslím si, že by mě to možná mohlo inspirovat i pro volbu budoucího povolání," poznamenal hoch.

Učitelé se shodují. Muzejní dílny jsou pro školy a děti samotné velkým přínosem. „Kde jinde se dostanou k praktickým ukázkám řemesel? Kolikrát ani nevědí, že řemeslem se může člověk uživit, může v daném oboru úspěšně podnikat," uvedl Miroslav Sýkora, učitel ze základní školy. Je přesvědčený, že pro téměř vycházející žáky jsou řemeslné dílny perfektní.