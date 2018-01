Školáci připomenou výročí

Litomyšl – Jak vnímají dobu Československa žáci základní školy? Jak ji vůbec vnímá mladá, nastupující generace? Mají rodiče čas mluvit se svými dětmi o tom, jak se v Československu žilo? Nejen na takové otázky hledá odpověď projekt Národního muzea v Praze a v Bratislavě, do něhož se zapojila ZŠ Zámecká v Litomyšli.

Ilustrační snímek.Foto: archiv

Žáci sedmých až devátých tříd pátrali ve svých rodinách po předmětech, které jsou s dějinami Československa nějakým způsobem spojeny.

O všech těchto předmětech si žáci se svými rodiči a prarodiči povídali.

Z předmětů a rozhovorů vznikla výstava „100 let Československa na ZŠ Zámecká“, která bude k vidění od 16. do 25. ledna v prostorách před Novou městskou síní Litomyšl, a to v době od 12:00 do 16:00 hodin. Vernisáž se uskuteční v pondělí od 17:00 hodin.