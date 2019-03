Zapojily se do projektu Příběhy našich sousedů, které realizuje organizace Post Bellum. Najít v okolí pamětníka, natočit jeho vyprávění, to dále zpracovat do rozhlasové či video reportáže, komiksu nebo divadelní scénky. To jsou úkoly pro žáky z 8. a 9. tříd. Účast v projektu potvrdili Václav Jozefy, zubař František Zeman nebo Vojtěch Stříteský.