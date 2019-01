Velké Opatovice/Letovice - Po více než pětačtyřiceti letech pravděpodobně zanikne střední škola ve Velkých Opatovicích.

Ilustrační foto. | Foto: Deník /Sylva Horáková

Pravděpodobně poslední školní rok pod nynějším názvem a v nynější budově má před sebou Střední škola uměleckoprůmyslová a technická ve Velkých Opatovicích. Škola už několik let nemá dostatek studentů a její finanční ztráta se stále prohlubuje. Zřizovatel, jímž je Jihomoravský kraj, ji proto plánuje sloučit se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm – Masarykovou školou práce v Letovicích.

„Zástupci kraje o tom už s řediteli obou škol jednali. Konkrétní kroky však budou jasné až po projednání krajskými zastupiteli, kteří budou mít nejbližší zasedání v listopadu,“ uvedl mluvčí krajského úřadu Jiří Klement.

Ředitel školy Pavel Grenar uznává, že situace je špatná. „Máme sto čtrnáct žáků v denním studiu a asi devadesát ve studiu dálkovém. Abychom utáhli provoz, potřebovali bychom tři sta studentů,“ konstatoval ředitel. Ten, stejně jako ředitelka Masarykovy školy práce, dostal od zřizovatele úkol připravit plán na sloučení. „V závěru září o tom budeme diskutovat na krajském úřadě,“ doplnil ředitel.

Škola pro letošní rok dostala o jeden milion korun méně než v předcházejícím roce. „Peníze jsme vyčerpali už na konci března. Nyní jsme ve ztrátě šest set tisíc korun, a to jsme ještě nezačali topit,“ dokresluje špatnou situaci Grenar.

Do prvních ročníků školy ve Velkých Opatovicích nastoupilo prvního září pouhých šestadvacet studentů. „Studentů je málo už několik let a ještě pár let tento trend potrvá. My to máme o to komplikovanější, že pravděpodobně jako jediná škola v okrese přijímáme studenty do uměleckých oborů na základě talentových zkoušek,“ podotkl dále ředitel.

Grenar souhlasí s tím, že provoz školy je v současné podobě neudržitelný. „Chceme usilovat hlavně o to, aby nezanikly umělecko průmyslové obory se zaměřením na keramiku, které jsou jedinečné. Asi nejlepším řešením zřejmě bude tuto budovu zakonzervovat nebo pronajmout k jiným účelům a naše obory přesunout do Letovic. Byla by i možnost, že by nás silnější škola finančně utáhla jako detašované pracoviště. To ale záleží na zřizovateli,“ dodal Grenar.

Ten doufá, že se v příštích letech bude ke studiu uměleckých oborů hlásit více studentů a škola ve Velkých Opatovicích by se tak mohla opět otevřít.

Ředitelka Masarykovy školy práce v Letovicích Sylva Ducháčková jednoznačně zastává názor, aby se po sloučení škola z Velkých Opatovic přestěhovala do Letovic. „Vzhledem k vysokým finančním nákladům by nebylo možné udržet odloučené pracoviště ve Velkých Opatovicích.

Předpoklad tedy je sem školu v dohledné době přestěhovat,“ uvedla Ducháčková. Volné prostory v letovické škole zatím nejsou. „Jsme schopni něco sestěhovat tak, aby se některé prostory uvolnily, a další hledáme,“ dodala.

O osudu velkoopatovické školy rozhodnou pravděpodobně v listopadu krajští zastupitelé. Jedním z nich je i starosta Velkých Opatovic Jiří Bělehrádek. „Vždycky jsem bojoval za to, aby škola zůstala samostatná. Ale nyní je jasné, že to není možné, protože žáků je opravdu málo,“ řekl. Bělehrádek však dává přednost sloučení školy s některou velkou v Boskovicích.

„Nemyslím si, že varianta sloučení se školou v Letovicích je ta nejlepší. V případě této varianty bych se asi zdržel hlasování, ale v případě návrhu sloučit ji s některou z boskovických škol budu pro. Každopádně by nebylo dobré, aby keramické obory zanikly, protože v širokém okolí jiné nejsou a jejich absolventi mají dobré uplatnění,“ vyjádřil se starosta.

Počátek velkoopatovické školy sahá do roku 1962. Tehdy fungovala jako podniková pro velkoopatovickou šamotku. O jejím sloučení s jinou školou se na kraji hlasovalo už v roce 2004. Tehdy je však zastupitelé neschválili.