V areálu Vitky v Brněnci se za druhé světové války nacházela továrna, kde Oskar Schindler zaměstnal 1200 židovských dělníků, a tím je zachránil. Areál je už roky zchátralý, jde o jeden z brownfieldů v Pardubickém kraji. V minulosti se tu našel i nebezpečný odpad. Některé objekty jsou památkově chráněné, jeden je v havarijním stavu. „Budova číslo dvě je úplně zdevastovaná. Střecha byla shnilá, musíme udělat alespoň provizorní zastřešení, aby se to nehoršilo. I tak to stojí velké peníze,“ sdělil František Olbert, ředitel nadačního fondu Archa. Podle Olberta se nadaci příliš nedaří získat na projekt peníze. Finance tak pocházejí hlavně od rodiny původních majitelů Löw-Beer. Skleněný pavilon bude první budova, která bude postavena. „Je vyprojektovaná a řeší se stavební povolení,“ dodal Olbert. Stavební povolení má být vydané během zimy. To by nadačnímu fondu otevřelo možnost požádat o dotaci z evropských fondů. Demoliční výměr na zbourání vedlejší budovy, kde má pavilon stát, je vydaný, připravená je už i přípojka inženýrských sítí.