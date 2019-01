Květná/Polička – Po další sérii výbuchů ve Vrběticích nemají lidé v lokalitách, kam se bude stěhovat munice, ani trochu klidu

Muniční sklady v Květné. | Foto: Deník/ Bohuslav Stehno

Petice ve Vendolí, nesouhlas rady obce v Radiměře a nerozvážný postoj v Pomezí. Ani to však neovlivní případný převoz munice do armádního skladu v Květné.



Už brzy se navíc znovu otevřou brány zdejšího vojenského prostoru fungujícího přes šedesát let. „Na 9. prosince je v plánu jednání bezpečnostní rady Parubického kraje a 13. prosince se chystá zprovoznění muničního skladu v Květné," potvrdil nedávno pro Českou televizi ministr obrany Martin Stropnický.

Panika netřeba

I navzdory tomu, že ve Vrběticích na Zlínsku stále vybuchuje munice, která poničila už druhý sklad. „Lidé jsou sice nervóznější, ale díky dojednanému režimu a hlídání areálu vojenskou policií máme jejich podporu," říká starosta Květné Petr Škvařil. Obyvatelé ostatních vesnic, do jejichž katastru rozlehlý sklad spadá, se stále obávají. Panika však není na místě. Odborníci ujišťují, že není možné, aby munice lehce detonovala. Případ z posledních dnů ve Vrběticích se totiž týkal munice, která již patrně byla rozházená z prvního výbuchu před několika týdny. U uskladněného materiálu, který by měl také putovat do Květné, už podobné riziko nehrozí. „Pokud by něco takového hrozilo, nedokážu si představit, že bychom evakuovali celou Poličku," připomněl starosta Poličky Jaroslav Martinů vyklizení Lipové.



Květenský „muničák" je na převoz dvou tisíc osmi set tun materiálu už plně připravený. U budov se dodělalo potřebné nové opancéřování, chybí už jen některé segmenty.

Dohled nad uskladněnou municí budou držet odborníci. Klidnější jsou proto i květenský a poličský starosta, kteří měli obavy.

„Naše opatrnost i obezřetnost dalších obcí a hejtmana byla naprosto správná. Pokud se sem podobný materiál skutečně převeze, je opravdu nutné, aby areál hlídala alespoň vojenská policie," uvedl starosta Poličky Martinů.

Seznam munice?

Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického i starostů je nutné, aby vznikl seznam materiálu skladovaného v květenském vojenském prostoru už proto, že munice patří soukromníkům a nemusela by spadat do režimu přísného utajení. Ministerstvo obrany takovému požadavku vyhoví. „Když hejtman takový argument přednesl, nebyl na to argument," chválí si Petr Škvařil.



„Nevím, jestli se přesná čísla o počtech a specifikaci munice dostanou až k obyvatelům, ale je nutné, aby měl alespoň stát i armáda přehled o tom, co ve svých skladech má," upozornil starosta Poličky Jaroslav Martinů.



Premiér Bohuslav Sobotka už minulý týden přiznal, že sklad v Květné je momentálně jedinou armádní zálohou pro podobné případy jako během nynější situace. Obnovený provoz květenského muničního skladu by měl vyjít stát ročně na sto milionů korun. Převoz munice se měl původně uskutečnit už v lednu příštího roku, avšak po další sérii výbuchů je přesun pravděpodobný až na jaře.