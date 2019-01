MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - Na nádvoří tamního zámku se v sobotu uskutečnil nábor mladých skautů. Návštěvníci se přímo na místě mohli seznámit s činnostmi, které nechybí na táborech a výpravách.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Vyzkoušet si mohli mimo jiné střelbu z luku, zatloukání hřebíků nebo hru na kytaru. „Rádi bychom oslovili chlapce a děvčata, kteří nevědí, co s volným časem a rádi by se něco nového dozvěděli. Během dneška je seznamujeme, co život skautů obnáší. Po loňském náboru nám přibylo deset nových dětí.

To, jak bude prezentace úspěšná letos, uvidíme v průběhu týdne, kdy začnou pravidelné úterní schůzky,“ říká vedoucí chlapeckého oddílu Vladislav “Aladin“ Holešovský.