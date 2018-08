Širůček doplatil na extrémní sucho. Není tu voda ani ryby

Budislav - U rybníku Širůček u Budislavi trávili léto lidé ze širokého okolí i z Litomyšle.

„Širůček býval obležený dekami. Ale od doby, co rybník mají rybáři, se v něm nedá koupat. Máme hodně dobrovolníků a zapálených lidí. Chceme, aby se v Širůčku zase dalo plavat. Teď je to velká ostuda,“ říká Alena Bartošová z Budislavi, která si pamatuje nejlepší doby Širůčku.

Bahno, tráva…

Rybník patří Litomyšli, ale v pronájmu ho mají rybáři. Jenže rybník je upuštěný, zarostlý trávou, plný bahna a kvůli extrémnímu suchu do něho žádná voda nepřitéká. „Širůček byl v roce 1976, kdy byl postavený, hojně navštěvovaný nejen místními lidmi, ale jezdili sem i z okolí. Bylo to vyhlášené koupaliště. Obležené pláže lidmi tady nejsou přes deset let, ale ještě vloni tu lidé plavali. Nevíme, co s tím, jedině rybník odbahnit, vybagrovat,“ přibližuje budislavský starosta Luboš Šplíchal.

Chystá se na jednání s litomyšlským starostou Radomilem Kašparem. Ten po dotazu Deníku na situaci u rybníku sedl do auta a zajel do Budislavi. „Širůček je pronajatý a s panem starostou jsme již mluvili, že by ho chtěli předělat na koupaliště. Oficiální žádost ale zatím nemám. Rybáři se o Širůček starají, ale když není voda, tak není voda. S tím se nedá nic dělat,“ uvádí Radomil Kašpar.

V Budislavi slíbil, že budou jednat o tom, aby měla rybník ve správě obec. Mají šanci na odkup nebo pronájem, ale požadují, aby rybník byl v původním stavu. „Na zastupitelstvu jsme o Širůčku diskutovali a budeme se snažit s městem vyjednat podmínky převodu na obec nebo symbolický pronájem. Koupaliště tady chybí. Chalupáři se ptají, proč není rybník. Těžké vysvětlovat, že to není naše, ale města Litomyšle a rybářů,“ dodává Luboš Šplíchal.

Není voda

Širůček mají v pronájmu rybáři z Litomyšle. Ti bojují se suchem a nedostatkem vody na mnoha rybnících. „Naší firmě chybí v rybnících celkově téměř třetina objemu vody, finanční ztráty jsou značné. Ani v Budislavi nepřitéká vůbec nic, navíc voda se dále odpařuje. Není možné do rybníka nasadit obsádku ryb, protože by uhynula na nedostatek kyslíku. Zarůstání nádrží vodní vegetací je přirozený přírodní jev u mělkých vod bez obsádky kapra,“ vysvětluje Radek Holcman, jednatel Rybářství Litomyšl.

Situaci může podle něho vyřešit jedině déletrvající déšť. „Vhodnou manipulací se nám letos alespoň podařilo udržet téměř plný rybník Horní budislavský,“ podotýká Radek Holcman.

Odbahnění Širůčku odhaduje šéf rybářů na 1 až 1,5 milionu korun. Obec na takový zásah nemá peníze. Bez dotace se do toho nepustí ani Litomyšl.

Lidé v Budislavi ale věří, že se vrátí zašlá sláva Širůčku a pláž bude plná lidí. U rybníku plánují altán, ovocné keře a hrací kout pro děti s obřím dřevěným mlokem.