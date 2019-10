Díky počasí se sjely i tisíce diváků a určitě se jednalo o návštěvnický rekord akce.

Celá soutěž začala, jako každoročně, výstřelem z křižníku Aurora. Po něm následovalo tradiční recesní zahájení, které se tentokrát neslov duchu soutěže Československo má talent. Samozřejmě v podání širokodolských ochotníků došlo na několik drobných úprav. Vítěz na soutěže nakonec vyhrál zlatý bagr, který mu ale hned zabavila finanční správa kvůli nedoplatku na dani.

Krásné časy

Od 9 hodin se pak rozjela i samotná soutěž. Nejdříve šly na start ženy. Hned ze začátku se na startu objevila děvčata z Nedvězí, která jsou vítězkami Okresní ligy Svitavska. V obrovské konkurenci se vůbec neztratila a dala krásných 17,16, což jim stačilo na krásné 4. místo. Po nich už přicházely na start nejlepší týmy, které lze na našich drahách vidět. Třetí místo tak překvapivě putuje do Krasic za krásných 17,11. Stříbrné medaile pak míří do Nedašovy Lhoty. No a vítězkami tohoto závodu se staly vítězky Východočeské hasičské ligy SDH Letohrad – Orlice. Tento tým dokázal jako jediný předvést čas pod sedmnáctivteřinovou hranici, a to 16,76. Při tomto útoku utrpěla jedna z členek týmu zranění, když jí hadice trefila do obličeje. Vzhledem k výsledku ji zranění ani dlouho nebolelo.

Po ženách šli na start muži. Během přestávky došlo k neočekávané události, když postihly náhlé zdravotní problémy rozhodčího a ten musel být odvezen rychlou záchrannou službou. Naštěstí se po několika hodinách dokázal vrátit zpět v pořádku.

I zde se zástupci svitavského okresu představili na začátku startovního pole. Nejlepší z nich bylo Pomezí, která dokázalo dát 14,97 a skončilo na 28. místě. I to ukazuje jak obrovská kvalita se v Širokém Dolu sešla. Obhájci titulu z Mladoňovic předvedli fantastický útok, který byl zakončen časem 14,11. Ani tak kvalitní čas na bednu nestačil a do Mladoňovic putovala čtvrtá příčka. Třetí místo získaly k překvapení všech Hodějice za 14,10. O vítězství se ale strhl obrovský boj s nečekanými zápletkami. Vítězové extraligy a největší favorité SDH Nevcehle rozběhli svůj útok fantasticky a zastavila je až porucha jejich stroje, který nečekaně zhasl.

Vítěz ze Slovenska

Černým koněm závodu byli borci z Míchova, kteří už letos ukázali, že se s nimi musí mezi elitou počítat. Krásný útok bez chyb a hlavně s přesnými trefami na terčích znamenal 13,87 a bylo jasné, že na bednu to stačit bude. Pouze se čekalo, jestli se najde tým, který podobně fantasticky srazí terče. A našel. Po šesti letech putuje nejcennější trofej na Slovensko. DHZ Pavlice předvedl neskutečný koncert zakončený časem 13,86 a obrovským výbuchem euforie jak v pavlickém týmu, tak v zaplněné Flídr aréně. Oslavy byly vskutku velkolepé a protáhly se až do pozdních hodin.

Sbírka pro Gábinku

V rámci akce se uskutečnilo i Mistrovství Evropy v naběračce dvojic, kde výtěžek putoval na konto pro Gábinku. Společně s ním probíhala na místě i sbírka. Dohromady jsme dokázali přispět částkou vyšší než 60 tisíc korun. Tuto částku zašleme na 123-312750257/0100, což je účet, který pro Gábinku zřídil městys Okříšky. Gábinka je čtyřletá holčička, která přišla při dopravní nehodě o matku, otce i bratra. Otec Gábinky byl také dobrovolný hasič a několikrát u nás v Širokém Dolu závodil.

Jakub Paulíček