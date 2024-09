David Šimek (vlevo) a Michal Kortyš, postupující do druhého kola senátních voleb

/ROZHOVOR/ Do druhého kola senátních voleb za obvod Svitavy postupuje David Šimek (Nestraník), nominovaný koalicí KDU-ČSL+Nestraníci, který získal největší podporu voličů. Za týden se utká se současným senátorem Michalem Kortyšem z ODS. Oběma jsme položili několik otázek.

Rozhovor s Davidem Šimkem:

close info Zdroj: se svolením strany zoom_in David Šimek

Co říkáte na výsledky senátních voleb? Překvapily vás?

Velmi mě potěšily, ale prvním kolem nic nekončí. Děkuji všem za hlasy.

Jdete do 2. kola. Co to pro vás znamená?

Druhé kolo je už za týden, takže mám jen pár dní na to, abych přesvědčil voliče všech, kteří podpořili jiné kandidáty, aby přišli volit.

Jak vnímáte soupeře?

S Michalem Kortyšem se známe spoustu let, jsme kamarádi. Je to silný soupeř, nebude jednoduchý a je to pro mne výzva zabojovat.

Jaká bude vaše další kampaň? Na co se zaměříte?

Vyhodnotíme výsledky s analytickým týmem a nastavíme strategii do druhého kola. Teď ještě nedokážu říct, jakou cestou se vydáme.

Co je vaší motivací v boji o Senát?

Mojí snahou je věnovat se regionální politice na vyšší úrovni. Region Svitavska je hospodářsky slabý region a podpora i z vládních úrovní by tam měla jít ve všech oblastech. Moje patnáctiletá práce na radnici je velká zkušenost. Vytyčil jsme si čtyři základní cíle. Chci být ambasadorem silnice Moravská Třebová – Brno, protože zatím je to téma, které nikdo neřeší. Se senátorkou Mirkou Vítkovou, která se tomu věnuje, jsme už navázali spolupráci. Dalším tématem je zdravotnictví, nemocnice skomírají. Nebavíme se o Svitavách, Litomyšli ale o tom, aby všechny měly dostatek personálu. Jsem kantor, takže se chci věnovat oblasti zdravotnictví. Taky se věnuji rozpočtovému určení daní a navýšení financí nejen pro Pardubický kraj, ale zároveň aby nedošlo k omezování peněz pro obce. A mobilní signál a vysokorychlostní internet. Devadesát obcí v senátním obvodu Svitavy nemá dostatečné pokrytí a je možné provést legislativní změny, tak nastavení dotačních programů.

Rozhovor s Michalem Kortyšem:

close info Zdroj: archiv zoom_in Michal Kortyš

Co říkáte na výsledky senátních voleb? Překvapily vás?

Věřil jsem, že postup do druhého kola vyjde. Jsem kandidátem ODS, neměním kabáty, neschovávám se za koalice.

Jdete do 2. kola. Co to pro vás znamená?

Chci vyvinout maximální úsilí, aby mě nechali volici dokončit rozdělanou práci. Cítím zodpovědnost ke zdejším lidem i našemu regionu.

Jak vnímáte soupeře?

Jako úspěšného starostu, poslance vládní koalice a silného kandidáta za KDU - ČSL/ Nezávislé za město Svitavy.

Jaká bude vaše další kampaň? Na co se zaměříte?

Aby lidé nebyli lhostejní a přišli volit. Na výběr mají kandidáty vládní koalice, je to volba mezi ODS a KDU - ČSL. Roli asi bude hrát i regionální rivalita mezi Svitavami a zbytkem volebního okrsku.

Co je vaší motivací v boji o Senát?

Dokončit rozdělanou práci a voličům mohu slíbit, že se budu věnovat pouze a jen Senátu. Neusiluji o žádnou další placenou funkci, věřím, že to voliče bude zajímat.