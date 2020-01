/FOTO/ Tradiční ohňostroj ozářil nebe nad Litomyšlí na Silvestra už v 18 hodin. Na Smetanově náměstí si podívanou nenechaly ujít stovky lidí nejen z města, ale i z okolních obcí.

Proslov před ohňostrojem patřil vždy starostovi města, tentokrát ale Daniela Brýdla | Foto: Deník / Iveta Nádvorníková

Proslov před ohňostrojem patřil vždy starostovi města, tentokrát ale Daniela Brýdla doplnil Vojtěch Toms, který se v roce 2019 pustil do obnovy židovského hřbitova v Litomyšli. Podle starosty Brýdla by to mohla být tradice, že by slovo dostal před ohňostrojem někdo z obyvatel města…