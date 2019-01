Orlické hory - Náčelník horské služby v Orlických horách Josef Šifra tráví poslední den v roce na horách, i když nemusí.

NÁČELNÍK JOSEF ŠIFRA považuje každý Silvestr odvislý od přívětivosti počasí. Pokud je prý atmosféra zimní, tak i návštěvníci jsou v pohodě | Foto: Archiv

Podle náčelníka horské služby pro oblast Orlických hor Josefa Šifry se letošní oslavy Nového roku odehrály bez překvapení. Letos museli záchranáři zasahovat v pěti lehčích případech.

Náčelník má hory opravdu rád, a proto i když neslouží, tráví poslední den v roce na kopcích.

Probíhá Silvestr na horách každý rok stejně, nebo jsou nějaké výjimky?

Průběh Silvestra je odvislý od přívětivosti počasí. Pokud je atmosféra zimní, tak i návštěvníci jsou v pohodě. Každý Silvestr je prostě vždy úplně jiný.

Jsou návštěvníci hor ukáznění, nebo se třeba pouští i na nebezpečná místa?

Konec roku je vždy náročnější. Velká návštěvnost středisek dává předpoklad, že se i něco přihodí. Lidé posilněni alkoholem se občas pokusí o něco, na co nemají, ale letos vše proběhlo bez překvapení.

Měli jste někdy nějaké problémy třeba se zábavní pyrotechnikou?

Nepamatuji se, že by došlo ke zranění zábavní pyrotechnikou.

Uklízí lidé po sobě, nebo to musíte uklízet vy?

O úklid po ohňostroji se, tak jako jinde, nepostará ten, kdo střílí. Pokud samozřejmě nestřílí na své vlastní zahrádce.

Musíte často zasahovat u nějakých případů na Silvestra, nebo je to naopak klidnější než ostatní dny?

Jak už jsem se zmiňoval, větší soustředění lidí je předpokladem, že se něco přihodí. Proto o Silvestru jsme více ve střehu. Letos jsme od 18.00 hodin 31. 12. 2011 do 6.00 hod in 1.1. 2012 zasahovali v pěti případech.

Bylo letos na horách více návštěvníků než jiné roky?

Dle mého pozorování návštěvnost byla stejná jako v loňském roce. Vždy záleží na počasí.

Jak trávíte Silvestr vy sám, když jste doma i když jste v práci?

Na kopcích jsem rád, a proto i když nesloužím, trávím Silvestra na horách.

Dokáže Vás v ten den ještě něco překvapit, nebo je to každý rok stejné?

Nikdy jsem nad tímto číslem nepřemýšlel. Jestli mě dokáže něco překvapit? Určitě, ale raději mám překvapení příjemné.

Slavíte nějak Silvestr i na služebně?

Silvestr se na služebně neslaví, služba je raději připravena na překvapení nepříjemné, a protože připravenému štěstí přeje, tak těch nepříjemných překvapení není příliš.



Máte nějakou kuriózní nebo zajímavou příhodu?

Abych řekl pravdu, momentálně mě nic nenapadá.

Je poslední den v roce pro záchranáře horské služby tím nejhorším? Uleví se Vám, když už je po všem?

Nemyslím si, že by poslední den v roce byl nějak negativně výjimečný. Silvestr je vždy pěkný.