Cesta k hradu Svojanov bude bezpečnější. Na strmé silnici k hradu začaly úpravy.

| Foto: archiv

„Dělníci odstranili stará zrezivělá svodidla. Do začátku letních prázdnin by na jejich místě měla být nová, a to po celé délce silnice,“ uvedl kastelán Svojanova Miloš Dempír. Na svodidla přispěl kraj a podílí se i město Polička. Řidiči musí během prací na komunikaci počítat s omezením a krátkodobě i se zákazem vjezdu. Stará svodidla byla už v dezolátním stavu. Zejména v zimním období byla strmá silnice nebezpečná. Do budoucna se tu ale počítá s rozšířením cesty.