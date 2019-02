Pardubický kraj – Státovka I/11 mezi Žamberkem a Červenou Vodou je nejnebezpečnějším úsekem v Česku. Už poněkolikáté to vyplynulo z databází nehod policie, pojišťoven i podle aktuální analýzy Deníku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Fanta

Tento úsek, známý především zrádnými serpentinami na Suchý vrch, je nejnebezpečnější z hlediska rizika toho, že se nehoda stane právě vám. Není nijak zvlášť frekventovaný, je tu ale právě nejvíc nehod v přepočtu na počet projíždějících aut.

A některé jsou i smrtelné. Nejhorší z celého 32kilometrového úseku je právě část z Jablonného nad Orlicí se stoupáním na Suchý vrh a následným sešupem plným ostrých zákrut do Červené Vody. Za poslední tři roky se tu stalo 9 smrtelných nebo vážných nehod.

Problematická je především zdejší hustá kamionová doprava, která hlavně v zimě dokáže silnici zablokovat. Kamiony si tudy zkracují cestu z Prahy do Ostravy.

Mnohem více křížků je sice na „pětatřicítce“ z Holic přes Vysoké Mýto až ke sjezdu na Svitavy, nebezpečnost této silnice je však „rozmělněná“ právě vysokou hustotou zdejší dopravy.

Vedle cesty přes „Sucháč“ je podle analýzy rovněž riskantní státovka I/17 z Čáslavi na Chrudim, a to v první části k Podhořanskému kopci.

Naprůměrným množstvím vážných nehod v přepočtu na počet projíždějících aut se podle analýzy Deníku ve shodě s výzkumnou zprávou mezinárodní společnosti EuroRAP vyznačuje rovněž státovka I/14 z Vamberka přes Ústí nad Orlicí do České Třebové nebo navazující I/43 z Opatova přes Lanškroun a Červenou Vodu do Králík.

Obě tyto silnice vedou buď hodně zastavěnými a frekventovanými, nebo klikatými úseky.

To sice neplatí pro I/34 z Hlinska přes Poličku do Svitav, která je taktéž velmi riziková, zde je však problém přesně opačný: Většinou široká silnice s malým množstvím zatáček a obcí svádí k riskantní rychlé jízdě.

„Jezdím tudy často a jen málokdo tady respektuje devadesátku. Právě na přímých úsecích jsou přitom zrádné horizonty a někde řidiče překvapí i ojedinělé zatáčky,“ řekl Zdeněk Tesař z Poličky.

Nejlépe z analýzy vychází v rámci kraje naopak dálnice D11 s přípojkou na „kruhák“ do Opatovic a pak nová silnice z Hradce Králové přes Pardubice na obchvat Chrudimi. Zde je riziko vážných nehod v poměru k počtu projíždějících aut naopak nejmenší.

Relativně bezpečná je z tohoto pohledu také část „pětatřicítky“ od Svitav do Mohelnice. Platí pro ni totiž to samé jako pro silnici z Pardubic do Chrudimi: Je široká, přehledná a i přes množství riskujících řidičů při předjíždění se na ni v případě kolizní situace vejdou vedle sebe až čtyři auta. Obě silnice také lemuje jen málo pevných překážek, jako jsou stromy, sloupy, mosty nebo propustky mostů.