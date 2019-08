Město Polička, kterému patří hrad Svojanov, se dohodlo s Pardubickým krajem na společné investici do nových svodidel. Příjezdová komunikace, která má asi půl kilometru, je konečně bezpečnější.

Do budoucna čeká cestu rozšíření. Aktuálně má hrad Svojanov vypsané výběrové řízení na dodavatele, který by opravil parkoviště v předhradí. Firmy mohou nabídky podávat do 9. září. Kritériem hodnocení bude nejnižší celková nabídková cena bez daně.