Svojanov - Rezavá svodidla, povalené sloupky… Strmá silnice ke hradu Svojanov znamená pro řidiče zejména v zimě pořádný adrenalin. Zábrany jsou popadané…

Zničená svodidla na silnici ke hradu. | Foto: Deník/ Iveta Nádvorníková

Vytrhané sloupky svodidel, v zimě nesjízdný kopec… To je příjezdová cesta k hradu Svojanov. Přitom se jedná o jednu z nejvíce navštěvovaných památek v kraji. Jen náhodou tady ještě žádné auto neskončilo pod prudkým srázem ve stráni. Silnice ke hradu patří městysu Svojanov, ale hrad městu Polička. Svízelná situace.

Cesta ke hradu je dlouholetý problém. Polička obnovila prostory hradu, nicméně příjezdová komunikace a ostatní přístupové cesty patří městysu Svojanov. „Komunikace je nyní v havarijním stavu. Na hradní cestě, která je úzká a strmá, jsou popadané zábrany. Několik let jednáme s městysem o nápravě,“ vysvětlil kastelán Svojanova Miloš Dempír.

Město Polička silnici průběžně opravuje, i když není jejich, ale na velkou rekonstrukci nemá síly ani peníze. „Jednáme se Svojanovem o směně pozemků. Mezi městem a Svojanovem musí dojít k dohodě, abychom se o starost o cestu podělili. Musíme jednat dál a souběžně hledat dotační titul, ze kterého by bylo možné opravu provést. Nemyslím si, že bychom měli silnici směnit za další pozemek a ještě platit opravu. To by bylo špatně. Může jít o milionové náklady,“ uvedl starosta Poličky Jaroslav Martinů.

Směna pozemků

Vedení Svojanova nabízelo Poličce dlouhodobý pronájem, než dojde ke směně pozemků, které mají více vlastníků. Město ale nabídku odmítlo. Do vyřizování dotace se pustí až ve chvíli, kdy bude silnice v majetku Poličky. „Zastupitelstvo už schválilo směnu pozemků. Nyní by měli lesníci z Poličky navrhnout, co by mohlo navazovat na pozemky a neuškodit jim. Táhne se to, protože cesta má několik vlastníků. To je zádrhel,“ řekl starosta Svojanova Josef Gracias.

Rekonstrukce cesty na hrad nebude navíc jednoduchá. Tady totiž nestačí jenom udělat nový asfaltový povrch. Musí se také technicky zajistit do skály, aby neujížděla. „Silnici je potřeba opravit a rozšířit, případně doplnit chodníkem pro pěší,“ podotkl kastelán Dempír.

Blíží se zima a teprve tehdy začínají na strmé silnici k hradu Svojanov ty největší problémy.

Uvíznou uprostřed

„V zimním období vytahujeme návštěvníky, protože na náledí nemohou kopec vyjet a uvíznou uprostřed. Jinak se tady zatím žádná velká nehoda nestala. V zimě nejhrubší nadílku odklízí obec a my cestu čistíme až na asfalt kartáči, aby lidé mohli vyjet nahoru k hradu,“ dodal kastelán Miloš Dempír. Svodidla tady leží v příkopě a svoji funkci neplní už mnoho let. Naopak mohou být i nebezpečná.