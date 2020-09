/FOTOGALERIE/ Deník pro předvolební debatu lídrů před nadcházejícími krajskými volbami zvolil staveniště dálnice D35 u Opatovic nad Labem a diskuze ukázala, že místo bylo zvoleno skutečně správně.

Setkání kandidátů na hejtmana Pardubického kraje na rozestavěné dálnici D35 u Opatovic nad Labem. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Doprava, především silniční, je totiž největší bolístka kraje už od počátku jeho vzniku. Potvrdily to i odpovědi všech lídrů při debatě, na co by se jako hejtmani nejvíce zaměřili.