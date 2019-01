Vysoké Mýto - Vozovka se rozšíří, na trase dojde k narovnání jedné zatáčky a přibude kruhová křižovatka.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Jednání v Chocni o modernizaci silnice druhé třídy číslo 357 z Vysokého Mýta do Chocně upřesnilo před několika dny některé detaily velké investiční akce, která prospěje silniční dopravě mezi oběma městy i vlastním sídlům.



Starosta Vysokého Mýta Martin Krejza se netají tím, že stavbu očekávají již dlouhá léta: „Týká se nás hlavně úsek v Choceňské ulici a s tím související úpravy v dalších ulicích k průtahu ´pětatřicítky´. Konkrétně v Choceňské ulici se jedná o chodník u firmy Iveco Czech Republic, jenž je v hrozném stavu. Na některých místech tady už vlastně ani žádný chodník není. Chodí se tudy hodně do centra města, takže se musí opravit. Pardubický kraj si nechal v Praze ověřit, že výběrové řízení na stavbu bylo v pořádku, stavět bude firma Strabag. Chodník se začne opravovat na jaře, pod komunikací je totiž plynové vedení, kolem něhož se bude něco dělat, stejně jako s vodovodem. Začátkem léta ale bude chodník již dokončen.“



Pak dojde také na rekonstrukci vlastní silnice mezi Vysokým Mýtem a Chocní, na podzim příštího roku se předpokládají práce v ulici Čelakovského a v Pražské. Do konce října 2010 by mělo být všechno podle zpracovaného harmonogramu hotovo. „Město vloží do své investice navíc, tedy do chodníku, tak dva miliony korun. Bude se tady totiž vylepšovat také veřejné osvětlení,“ dodal starosta. Projekt podal Pardubický kraj, platit se bude přibližně 90 procent z evropských peněz. Celkové náklady specifikoval Martin Krejza na 160 milionů korun. Kromě jiných prací, zásahů a úprav se vozovka mezi oběma městy poněkud rozšíří, motoristé rozhodně ocení narovnání nepříjemné zatáčky u okraje Vinic za Vysokým Mýtem, na trase přibude jedna kruhová křižovatka v Chocni.

JIŘÍ KONÍČEK