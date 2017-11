Silničáři na „jedničky“ nesmí a Eurovia podle kraje nestíhá

Pardubický kraj - Neposypané silnice? Kraj viní soukromou firmu. Ta se ale brání.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Sníh, náledí, nehody a jedna dokonce smrtelná. Řidiči v pondělí ráno nešetřili nadávkami. Přidal se k nim hejtman Martin Netolický, který tvrdí, že za to může stát. Od listopadu totiž zajišťuje údržbu silnic prvních tříd v Pardubickém kraji soukromá firma. Silničáři čelí urážkám, ale mohou jen krčit rameny.

Správa a údržba silnic má techniku a letité zkušenosti. Přesto na „jedničky“ vyjet nesmí. Údržbu silnic totiž od silničářů převzalo konsorcium stavebních firem Eurovia a Sovis. Mají jiné postupy a jinou techniku. Po pondělním ránu se na ně snesla vlna kritiky.

„V pondělí byla na silnicích v našem kraji nejhorší situace v celé republice, což považuji za hazard se zdravím i majetkem. Je to způsobeno tím, že ministerstvo dopravy nebylo schopno vysoutěžit dodavatele údržby. Působí zde dva dodavatelé, a to pouze na rok, což pro ně není motivující například k pořízení techniky,“ řekl hejtman Netolický.

Ušetříme

Ministerstvo dopravy si ale stojí za svým, že vyžaduje stejnou kvalitu údržby jako dříve. „Prohlašovat šmahem, že za problémy mohla špatná údržba nových dodavatelů, je neseriózní spekulace, pokud se to neprokáže při vyšetření nehody,“ sdělil tiskový mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Zároveň vysvětlil, že díky soutěžím na dodavatele dosáhli významných úspor. „Soukromé firmy, jež uspěly, jsou dodavatelé, kteří mají se zimní údržbou řadu zkušeností z jiných krajů i ze zahraničí,“ dodal Neřold.

To potvrdilo i vedení Eurovie. „Téměř deset let děláme zimní údržbu v Libereckém kraji a na rychlostní silnici R1 na Slovensku. Nově pracujeme i v Karlovarském, Královéhradeckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji,“ podotkla mluvčí společnosti Eurovia Iveta Štočková. Brání se nařčení, že údržbu na silnicích v Pardubickém kraji podcenili. „Splnili jsme podmínky ministerstva, máme dostatek odpovídající techniky, dostatek posypového materiálu, dispečinky. Navíc jsme v uplynulých dnech preventivně solili stanovené komunikace ve večerních i ranních hodinách,“ přiblížila mluvčí Štočková.

Čtyři desítky nových vozů krajských silničářů tak mohou vyjet jen na silnice nižších tříd, na „dvojky“ a „trojky“. „Tři roky jsme stát upozorňovali, že může nastat problém a život ohrožující situace,“ dodal hejtman s tím, že už kontaktoval ministra dopravy Dana Ťoka a jednal také s vedením Policie České republiky.

Ostrá kritika padala v pondělí na hlavy silničářů, kteří ale byli v problémech tentokrát nevinně. „Lidé nám nadávají, ale my se musíme držet nařízení státu. Je mi líto. Naše letité zkušenosti jsou nyní k ničemu. Sypač vyjíždí ze Zámrsku a jede až do Svitav. A dispečer sedí v České Třebové. To je logika. To jen abyste věděli, jak to v tom našem státě chodí,“ řekl rozčileně jeden ze silničářů.

Hazard na letních

V pondělí řešili policisté v Pardubickém kraji třicet nehod. Podle policejní mluvčí Hany Kaizarové se jich patnáct stalo na silnicích prvních tříd. „Ve většině případů bylo příčinou nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky,“ uvedla Hana Kaizarová s tím, že nelze říci, že za nehody mohou neposypané silnice.

Jedna věc je totiž údržba silnic a druhá jízda řidičů. Někteří i na namrzlé silnici jeli rychle. Navíc i na konci listopadu mnoho motoristů jezdí na letních pneumatikách. Každopádně na změně v údržbě silnic v zimě vydělají řidiči na silnicích druhých a třetích tříd. Silničáři budou mít víc času na jejich posyp a prohrnování.

Náledí a ledovka. Proč hrozí na mostech?

Náledí a ledovka. Už dvakrát tyhle dva pojmy tento měsíc zamíchaly dopravou v Pardubickém kraji. Na obří křižovatce v Opatovicích nad Labem se silnice dvakrát proměnila ve vrakoviště. Od toho řidiče varují modré patníky či modré odrazky nejčastěji právě na mostech.



Co je ledovka: Vodní kapky se po dopadu rozlijí po zmrzlém povrchu, kde okamžitě mrznou. Ledovka je průhledná vrstva ledu s hladkým povrchem a je průvodním jevem mrznoucího deště či mrznoucího mrholení. Nepříjemné však je, že může vzniknout přímo z husté mlhy nebo oblačnosti při teplotě mírně pod nulou a nevyžaduje vrstvu vzduchu s kladnou teplotou, takže se může objevit nečekaněji než mrznoucí déšť.



Náledí je ledová vrstva, která vzniká postupným mrznutím kapek deště nebo mrholení na povrchu.



Právě tyto dva fenomény se s oblibou tvoří na mostech a nejen tam. Sestava opatovické křižovatky se skládá z vyvýšených nájezdů a právě proto by to měli řidiči mít v patrnosti.