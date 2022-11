Na charitu ve Svitavách se totiž obrací stále více lidí s prosbou o pomoc v těžké situaci. „Když se například matce samoživitelce rozbije pračka, je to výdaj, na který její rozpočet nestačí, peníze má rozpočítané přesně na měsíc, na rezervu nezbývá. My provedeme šetření a pokud máme volné prostředky, pomůžeme,“ přiblížila Kouřilová jeden z řady případů, které běžně řeší. Na pomoc potřebným rodinám využívají peníze z Tříkrálové sbírky. „Myslím, že adventní sbírka by mohla sloužit stejně, tedy ulehčit někomu v jeho starostech, pomoct a potěšit,“ dodala ředitelka.

Podpořit sbírku mohou lidé také zakoupením jmelí, lineckého cukroví nebo vánoční vazby. Před vilou budou radní nalévat teplý punč a čaj. "Nakouknout budete moct do vánočně vyzdobené malé zasedací místnosti v prvním patře vily nebo naopak do sklepních prostor, kde se nově zrekonstruovaná cihlová místnost promění v tento den v benefiční kavárnu s dobrou kávou a čajem," sdělila mluvčí města Kateřina Kotasová.

Vestibul renovované Langerovy vily bude v sobotu hostit první vánoční koncert ve městě. Po rozsvícení ozdobeného stromu u vily v 17 hodin se tóny nejen svátečních melodií rozezní v 17.15 hodin. Trio Musette, tedy na akordeon hrající Kryštof Jeníček a na příčné flétny Petr a Tomáš Jeníčkovi, opět zaujme jedinečnou nástrojovou kombinací i zajímavým repertoárem. Langerova vila bude svátečně osvětlena a na návštěvníky čeká i světelné překvapení v parku Jana Palacha.