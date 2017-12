Sestry hledají i v okolních státech

Pardubický kraj - České nemocnice jsou atraktivní pro Ukrajinu či Srbsko.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Škvára

V České republice chybí 3 300 zdravotních sester, z toho polovina v nemocnicích. Se stejným problémem se potýkají také zdravotnická zařízení v kraji.

Společnost Nemocnice Pardubického kraje, která sdružuje pět krajských nemocnic, se rozhodla v příštím roce posílit nábor personálu za hranicemi České republiky, hledat bude především na Slovensku, Ukrajině, ale také v Srbsku.

„Pro tyto státy jsme velmi atraktivní destinací, i proto, že jsou to národy kulturně i jazykově blízké a odpadá dlouhá aklimatizace a obtížné začlenění do společnosti,“ uvedl generální ředitel Nemocnic Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Podotkl, že ve státech mimo území Evropské unie jsou problémem legislativní bariéry. Naopak z jazykových překážek velké obavy nemá. „Může to znamenat jazykovou bariéru, ale na to si musíme zvyknout. Takový je trend,“ uvedl na nedávném Setkání s hejtmanem, které zorganizoval Deník. Doplnil ale, že společnost bude pracovat na přípravě kurzů češtiny pro zahraniční zdravotníky, aby již v okamžiku jejich nástupu do zaměstnání byla jazyková bariéra mezi personálem a pacientem minimální, nebo nejlépe žádná.

Nemocnice Pardubického kraje plánuje investovat do náborových aktivit v příštím roce přes sedm milionů korun. Společnost bude „lovit“ nový personál na sociálních sítích i na veletrzích.

Nábor podpoří také Pardubický kraj. „Navrhuji na tyto aktivity pro rok 2018 přispět z krajského rozpočtu dvěma miliony korun,“ řekl krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

I přesto, že v poslední době nastoupilo do krajských nemocnici čtyřicet nových sester, je právě u tohoto zdravotnického personálu situace stále horší než u lékařů.

Zájem o střední zdravotnické školy v Pardubickém kraji mírně narostl, avšak dostatečný není. Kraj proto letos spustil projekt ZDRAVOhrátky, který obor zábavnou formou představuje žákům vyšších ročníků základních škol.

Střední školy zdravotnické v Chrudimi, ve Svitavách a v Ústí nad Orlicí už mají návštěvu vážných zájemců o studium za sebou. Ve středu čekají ZDRAVOhrátky Střední školu zdravotnickou Pardubice.