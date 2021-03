Dobrovolní hasiči ze tří vesnic spojili síly a obdarovali sestřičky ve Svitavské nemocnici.

U nemocnice ve Svitavách stojí hasičská auta. Parta dobrovolníků nese náruč rudých růží a krabice plné dárků. Překvapení. Zdravotní sestry neměly ani tušení, že se něco chystá. Některým se lesknou slzy v očích, všechny opakovaně děkují.

Rekordní pondělí



Pondělí bylo pro nemocnice v Pardubickém kraji rekordní. Ve všech pěti krajských zařízeních jen dopoledne evidovali 536 pacientů s covidem.

„Je to nejvíce za celou dobu pandemie. V intenzivní péči máme 77 pacientů, ale čísla se rychle mění. V kraji zbývá ventilovaných lůžek jen pár jednotek,“ informuje Kateřina Semrádová, mluvčí krajských nemocnic. Neskrývá obavy z dalších dní. Už dva pacienty s covidem transportovali letecky do nemocnic mimo kraj.

„Lůžka v intenzivní péči jsou dlouhodobě vyčerpaná. Zatím řešíme situaci překlady pacientů v rámci nemocnic. Pacienty vyžadující ECMO neboli mimotělní oběh také musíme vozit do jiného kraje, protože naše nemocnice touto metodou nedisponují,“ dodává Semrádová.

„V současnosti to je v nemocnici náročné. Navíc máme doma děti, které nechodí do školy. Musíme vše dohánět a zvládat práci, pro sestry je to teď opravdu složité,“ popisuje sanitářka Marie Hegerová, která pracuje na oddělení, kde se léčí pacienti s covidem.

Na covid oddělení zrovna přijímají starší ženu. Jednu z desítek, které přijmou každý den. „Je to nápor na psychiku. Děsím se dne, kdy tady budu mít ve vážném stavu někoho z rodiny nebo přátel. Cítím, že jedu nadoraz, k tomu mám doma dvě děti,“ přibližuje smutně zdravotní sestra.

Dobrovolní hasiči z Gruny, Dlouhé Loučky a Radkova přivezli sestřičkám desítky rudých růží, kávu, sladkosti nebo sýry z farmy. „Byl to nápad dobrovolných hasičů z Gruny, oslovili nás a Radkov. Je to poděkování sestřičkám za práci, kterou vykonávají teď v náročné době. Hned jsme řekli, že do toho jdeme a pomůžeme,“ říká Ivo Toman, velitel dobrovolných hasičů z Dlouhé Loučky u Moravské Třebové.

S nápadem přišel Libor Smolík ze sboru z Gruny. Jeho manželka pracuje v nemocnici na interním oddělení. „Chodí domů unavená, pracuje ještě při škole. Dělá, co může, a je to náročné. Policisté dostávají dary, říkal jsem to ženě a ona, že jim nikdo nic nedá. A nápad byl na světě. Oslovili jsme partnery a rozjeli to,“ vysvětluje Libor Smolík. Jeho manželka Nikola pracuje i s covid pacienty a na příjmu interny. „Je málo lidí, tak zaskakuje i na covid. To pak chodí domů úplně vyřízená. Přijde a lehne,“ dodává Smolík.