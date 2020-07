Poslanci schválili seznam osob, kde navrhuje prezidentu Miloši Zemanovi osobnosti ke státnímu vyznamenání.

Jana Březinová pomáhá v Litomyšlské nemocnici. | Foto: Archiv rodiny

Na Řád bílého lva Sněmovna navrhla i zdravotní sestru Janu Březinovou, která se v 64 letech po prodělané rakovině plic vrátila při koronavirové epidemii pomáhat do nemocnice v Litomyšli. „Nabídli mi, abych si přibrala služby navíc, tak jsem na to kývla, protože je ten čas, kdy se má pomáhat. Kdo jiný by měl pomáhat než ženská, která dělá celý život zdravotní sestru,“ uvedla Jana Březinová, která se rozhodně necítí jako hrdinka.