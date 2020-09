V obci Čistá u Litomyšle musí znovu omezit kvůli covid-19 služby, na týden je zavřená mateřská škola.

Do karantény jde podle starosty obce Petra Dřínovského 25 lidí, děti a zaměstnanci školky, kteří přišli do kontaktu s nakaženou osobou. Čeká je testování. Pokud budou výsledky negativní, mohla by mateřská škola částečně obnovit provoz od pondělí 5. října. Koronavirus se ve vsi objevil i mezi staršími občany, někteří z nich jsou hospitalizováni. Senioři se nakazili covidem během společného zájezdu.